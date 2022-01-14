«Омикрон»: когда ждать новую ковидную волну в Беларуси 3 14.01.2022, 10:00

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Что на сегодня известно о новом штамме коронавируса.

Новости о стремительном распространении выявленного в ноябре прошлого года штамме коронавируса «омикрон» регулярно появляются на первых полосах мировых СМИ.

«Филин» собрал известную на сегодня информацию о новом варианте вируса: насколько он опасен по мнению ученых, чем отличается от штамма «дельта», какими могут быть последствия его распространения и другие факты и предположения.

Всемирная организация здравоохранения узнала о новом варианте коронавируса 24 ноября 2021-го, получив информацию из Южно-Африканской Республики. Позже стало известно, что первые случаи заражения в этой стране были выявлены 9 ноября, по времени это совпало с началом четвертой волны заболевания Covid-19 в ЮАР.

Первые результаты исследования новой версии вируса показали, что распространяется он значительно быстрее «дельты», но заболевание при этом протекает, как правило, заметно легче.

Как это выглядит в цифрах: попадая в верхние дыхательные пути, «омикрон» размножается в 70 раз быстрее, чем «дельта», но скорость его продвижения в легкие в десять раз ниже. Как известно, коронавирус куда опаснее для человека, когда он поражает именно легкие, а не бронхи и носоглотку.

Впрочем, первые исследование основывались в первую очередь на изучении протекания болезни у пациентов из Южной Африки. В ЮАР, как и в ряде других африканских стран, невелика доля привитого населения. Кроме того, на общую картину накладывает отпечаток эпидемия ВИЧ, которая ослабила иммунитет значительной части населения.

Возьмет не сложностью, но массой?

На первый взгляд, тот факт, что вызванное «омикроном» заболевание во многих случаях протекает заметно легче и часто не требует профессионального вмешательства врачей, несомненно, радует.

И все же, медики не спешат предаваться оптимизму. Само количество заболеваний и стремительность распространения нового штамма в любом случае грозят перегрузить больницы.

Например, в Великобритании в конце декабря за один день было зафиксировано свыше 120 тысяч новых случаев.

Больше всего опасение вызывают страны с низким уровнем вакцинации и высоким уровнем заболеваемости. Здесь «омикрон» даже при относительно легком течении болезни будет способствовать в том числе и росту смертности.

Мнение руководства ВОЗ: что поможет остановить Covid-19

В начале января глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус озвучил версию о том, что дало идеальные условия для появления варианта «омикрон». По его словам, этому способствовала позиция некоторых стран, создавших чрезмерные запасы вакцин и не желающих делиться ими с другими.

Глава ВОЗ убежден, что «2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса, при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин».

По данным директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, в ближайшие шесть-восемь недель Covid-19 могут заразиться более 50 процентов населения Европы.

По его словам, данные последних недель подтверждают, что мутации «омикрона» позволяют ему легче закрепляться в клетках человека, делая штамм высоко трансмиссивным. «Омикроном» могут заразиться и те, кто ранее был инфицирован или вакцинирован.

Клюге напомнил, что актуальные вакцины обеспечивают хорошую защиту от тяжелого протекания болезни и летальных исходов, в том числе от «омикрона».

Что происходит в Беларуси

Первые случаи заражения «омикроном» в Беларуси были зафиксированы 29 декабря 2021-го. На этой неделе в Минздраве заявили, что новый штамм начинает вытеснять доминирующую пока «дельту».

В эфире «Беларусь 1» врач-инфекционист Юрий Горбич сделал предварительный прогноз: с конца января и в первую декаду февраля в стране можно ожидать очередной всплеск заболеваемости Covid-19, в том числе и при участии омикрон-штамма. Специалист не озвучил число новых выявленных случаев, но подчеркнул, что их гораздо больше официально зафиксированных. Новый штамм «выбирает» более молодых пациентов, среди заразившихся все чаще оказываются дети.

Ситуацию с коронавирусом в больницах врач назвал чувствительной, так как количество заболеваний не позволяет системе здравоохранения выйти на уровень исключительно инфекционных стационаров.

По словам Юрия Горбича, эффективность вакцин в случае с «омикроном» зависит от времени: если прививка была сделана за три-четыре месяца до появления нового штамма в стране, то эффект от этого может достигать до 70-80%. Бустерная прививка в случае с «омикроном» должна стать обязательной для реального снижения заболеваемости, убежден медик.

Что у соседей

В России готовятся к мощной волне штамма «омикрон». Заявления об этом звучат из администрации президента страны, а также из правительства.

По официальным данным, в 13 регионах РФ число выявленных случаев заражения «омикроном» перевалило за 700.

В Украине ждут четвертую волну коронавируса, которую и вызовет стремительное распространение нового штамма. В связи с этим в стране пока не планируют ужесточать карантинные меры.

В Польше в начале января были зафиксированы первые два случая смерти зараженных новым штаммом пациентов 85 и 92 лет. Всего количество выявленных случаев заражения новым штаммом по последним данным приближается к двум сотням.

В Литве «омикрон» уже доминирует, сообщают власти страны. Это уже пятая волна коронавируса, количество заболеваний может побить все прежние рекорды. По мнению экспертов, речь может идти о 4500 новых случаев в день. Чаще всего заболевают молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет.

Правительство Латвии продлило до 28 февраля введенный в стране режим чрезвычайного положения в связи со стремительным распространением нового штамма вируса. О динамике говорят следующие данные латвийского Минздрава: 4 января в стране было зарегистрировано 917 случаев заболевания, 5 января — уже 1419.

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