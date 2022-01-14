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ВОЗ одобрила два новых препарата от COVID-19

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  • 14.01.2022, 11:37
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ВОЗ одобрила два новых препарата от COVID-19

Их применение привело к снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Всемирная организация здравоохранения внесла в список препаратов, рекомендованных для лечения ковида, два новых лекарства. Новые рекомендации опубликованы в журнале BMJ.

Тяжелый ковид теперь предлагают лечить Барицитинибом, который используют в терапии ревматоидного артрита, а для людей с ковидом средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, организация рекомендует препарат моноклональных антител - Сотровимаб.

Речь идет, в частности, о стариках и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.

В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности Омикрона, "до сих пор непонятна".

Все рекомендации были составлены после того, как эксперты ВОЗ проанализировали данные семи клинических испытаний, включавших в себя более 4000 человек с ковидом разной степени тяжести. Специалисты ВОЗ убедились, что польза от лечения перевешивает риски побочных эффектов.

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