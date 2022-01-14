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Ветер валит деревья, сносит крыши и сбивает с ног людей в Минске

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  • 14.01.2022, 14:14
  • 22,726
Ветер валит деревья, сносит крыши и сбивает с ног людей в Минске

Стихия перевернула даже светящуюся модель МАЗа.

В Беларуси — красный уровень опасности из-за сильного ветра. Поступают сообщения о повреждении из-за ветра шиферных кровель, нескольких конструкций на территории Гродненской, Минской областей и Минска, сообщает zerkalo.io.

Пересечение Рокоссовского и Плеханова. Минск
Партизанский проспект, Минск
Минский инструментальный завод, улица Бядули 13, Минск
Дерево упало на машину на ул. Грибоедова в Минске
Логойский тракт, Минск

Штормовой ветер в Минске перевернул светящуюся модель МАЗа.

Немига, Минск
Торговый городок на проспект Победителей, Минск
Улица Зыбицкая, Минск

В некоторых районах города сильный ветер поломал рекламные щиты, остановки, деревья. На Немиге, где развернулся «Калядны кiрмаш», киоски и палатки разбросаны по земле.

Улица Одоевского, Минск
Каменная горка 3, Минск
ул. Лобангка, Минск

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