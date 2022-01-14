Ветер валит деревья, сносит крыши и сбивает с ног людей в Минске

Ветер валит деревья, сносит крыши и сбивает с ног людей в Минске13
- 14.01.2022, 14:14
- 22,726
Стихия перевернула даже светящуюся модель МАЗа.
В Беларуси — красный уровень опасности из-за сильного ветра. Поступают сообщения о повреждении из-за ветра шиферных кровель, нескольких конструкций на территории Гродненской, Минской областей и Минска, сообщает zerkalo.io.
Штормовой ветер в Минске перевернул светящуюся модель МАЗа.
В некоторых районах города сильный ветер поломал рекламные щиты, остановки, деревья. На Немиге, где развернулся «Калядны кiрмаш», киоски и палатки разбросаны по земле.