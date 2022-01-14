Британские ученые обнаружили новый положительный эффект от ношения масок 1 14.01.2022, 17:19

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фото: ashionunited.ru

Неожиданное открытие исследователей из Кардиффа.

Исследователи из Университета Кардиффа были удивлены, выяснив, что и мужчины, и женщины воспринимались как более привлекательные, если маска скрывала нижнюю половину лица, пишет «Новое время».

Они также обнаружили, что лицо, закрытое одноразовой хирургической маской, вероятно, считается наиболее привлекательным.

Доктор Майкл Льюис из школы психологии Кардиффского университета и эксперт по лицам, сказал, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски для лица снижают привлекательность, потому что они связаны с болезнью.

«Мы хотели проверить, изменилось ли это с тех пор, как маски для лица стали повсеместными, и понять, оказал ли тип маски какой-либо эффект», — сказал он.

«Наше исследование показывает, что лица считаются более привлекательными, когда они закрыты медицинскими масками. Это может быть связано с тем, что мы привыкли к работникам здравоохранения в синих масках, а теперь мы ассоциируем их с людьми, занимающимися уходом или медиками. В то время, когда мы чувствуем себя уязвимыми, мы можем найти ношение медицинских масок обнадеживающим и поэтому чувствовать себя более позитивно по отношению к носителю», — подчеркнул психолог.

Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда британцы уже привыкли носить маски при некоторых обстоятельствах. Сорок три женщины попросили оценить по шкале от одного до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в простой тканевой маске, синей медицинской маске и держащих простую черную книгу, закрывающую область лица.

Участники сказали, что те, кто носил тканевые маски, были значительно более привлекательными, чем те, у кого не было масок или чьи лица были частично скрыты книгой. Но хирургическая маска — обычная, одноразовая — делала владельца еще лучше.

«Результаты противоречат допандемическим исследованиям, в которых считалось, что маски заставляют людей думать о болезни, и этого человека следует избегать», — сказал Льюис.

«Пандемия изменила нашу психологию в том, как мы воспринимаем носителей масок. Когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: У этого человека болезнь, мне нужно держаться подальше», — добавил он.

Льюис сказал, что также возможно, что маски делают людей более привлекательными, потому что они направляют внимание на глаза. Он сказал, что другие исследования показали, что закрытие левой или правой половины лица также делает людей более привлекательными, отчасти потому, что мозг заполняет недостающие пробелы и преувеличивает общее воздействие.

Было проведено и второе исследование, в котором группа мужчин смотрит на женщин в масках; его еще предстоит опубликовать, но Льюис сказал, что результаты в целом были такими же. Ученый отметил, что в обоих случаях исследователи не просили участников указывать свою сексуальную ориентацию.

Эта одноразовая маска рекомендуется для 4-часового ношения и была разработана в сотрудничестве с исследователями из Университета и университетской больницы Лилля, Inserm и CNRS.

Эта маска из четырех слоев, сертифицированная CE для своей версии FFP, «обладает способностью блокировать и уничтожать аэрозольные вирусы», — сказал на пресс-конференции генеральный директор BioSerenity Марк Фруэн.

Маска включает фильтрующий слой, который сделан бактерицидным и вирулицидным по «физическому принципу и принципу химической блокировки» за счет использования двух молекул, циклодекстрина и четвертичного аммиака.

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