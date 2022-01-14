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Польша ужесточает условия визы PBH для айтишников из Беларуси

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  • 14.01.2022, 21:00
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Польша ужесточает условия визы PBH для айтишников из Беларуси

Новые условия начнут действовать с 1 февраля.

На официальном портале госуслуг Польши gov.pl появился анонс: программа Poland Business Harbour (PBH) расширяется географически (+Азербайджан), но сужается с точки зрения критериев для участников из Беларуси, пишет dev.by.

С 1 февраля претенденту на визу из Беларуси понадобится рекомендация от одной из компаний-партнёров программы (их 300+, список пополняется). Раньше это правило распространялось на другие страны-участницы PBH, а белорусу было достаточно диплома по ИТ-специальности или опыта в ИТ в 1+ год.

Для Беларуси программа действует по прежним правилам до 31 января 2022 года. С 1 февраля 2022 года правила программы для всех участников PBH (Беларусь, Армения, Грузия, Молдавия, Россия, Украина, Азербайджан) будут одинаковыми.

Ранее польские чиновники сообщали о 18,3 тыс выданных виз с пометкой PBH. Большинство виз получили белорусы — гражданам других стран они доступны лишь с июля 2021 года. По данным польского погранкомитета, по визе PBH въехали 7,6 тысяч белорусов.

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