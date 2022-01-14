«Омикрон» научился маскироваться: специалисты рассказали о коварности штамма 14.01.2022, 22:23

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Назван симптом, наблюдающийся у 75% заболевших.

Штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Среди симптомов чихания, головные боли, снижение работоспособности и высокая температура. Об этом рассказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач Украины, пишет apostrophe.ua.

Пациенты, болеющие Омикроном, больше всего жалуются на постоянное чихание - такой симптом наблюдается у 75% людей. Другие популярные симптомы это быстрая утомляемость и головные боли. Также инфицированные могут иметь высокую температуру, а вот потеря обоняния или вкуса характерна только для 18% больных.

"Волна штамма "Омикрон" характеризуется тем, что она очень быстро начинается, высокие показатели заболеваемости, но такое же стремительное падение. Коллективы очень быстро инфицируются и так же быстро заболевание проходит быстрее, чем штамм "Дельта"", - подчеркивал Игорь Кузин.

К тому же он прогнозирует пиковый период заболеваемости с конца января по апрель.

Санитарный врач во время своей речи призвал всех, кто чувствует даже малейшие признаки болезни, обращаться к врачам и делать тест на коронавирус.

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