Медики рассказали, от каких занятий повышается риск заболеть COVID-19 15.01.2022, 9:56

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Обычное посещение магазина увеличивает вероятность в 1,5 раза.

Группа ученых из Института информатики здравоохранения Великобритании опубликовала список видов деятельности, которые повышают риск заражения коронавирусом.

Об этом пишет MedikForum.

Ученые пришли к выводу, что обычное посещение магазина увеличивает риск заболеть примерно в полтора раза. Чуть менее рискованными были занятия спортом на открытом воздухе. Эксперты считают, что это связано с социальным фактором в деятельности спортсменов, а не непосредственно с самими упражнениями. Кроме того, опасными были признаны походы в рестораны и общественный транспорт.

Заведениями с самым низким риском заболеваемости были парикмахерские, маникюрные салоны и салоны красоты.

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