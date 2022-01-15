Врач назвал симптомы Омикрона, которые могут показаться необычными 15.01.2022, 11:29

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Они могут вызывать ассоциации с другими, менее опасными недомоганиями.

Помимо распространенных симптомов, заражение Омикроном может проявляться достаточно необычными признаками, вызывающими ассоциации с другими, менее опасными недомоганиями, пишет medikforum.ru

Типичными симптомами Омикрон-инфекции на сегодня считают усталость, першение в горле, головная боль, насморк и чихание. Но, как заявил в интервью вирусолог Дэвид Смит (США), за время распространения Омикрона стало известно о многих нетривиальных признаках, способных возникать при инфицировании им. Говоря о тех симптомах штамма, которые могут показаться необычными, ученый выделил ночное потоотделение.

Доктор Смит заметил, что люди часто плохо представляют себе, что ночной пот может быть признаком коронавирусной инфекции. Он рассказал об истории пациента, который на протяжении четырех ночей замечал обильную потливость, не связывая ее с коронавирусом. Мужчина сообщил, что просыпался ночью мокрым от пота, которым был сильно покрыт лоб, а «подушка и простыни выглядели так, будто на них пролили стакан воды».

У взрослой дочери пациента тоже был выявлен COVID-19. У нее инфекция проявилась также довольно необычным симптомом – болями в пояснице.

Дополнительно доктор Смит проинформировал, что люди, пораженные Омикроном, могут заметить «различные кожные высыпания».

«Пациенты, сообщающие о симптомах, говорят о внезапной крапивнице с шишками и сильным зудом, часто начинающимся с почесывания ладоней или подошв», - поделился эксперт.

Инфекционист рекомендует выполнять ПЦР-тест при любом недомогании, добавив, что заражение Омикроном может не давать картины какого-то тяжелого заболевания.

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