закрыть
15 января 2022, суббота, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый известный в Европе вундеркинд хочет учиться в Германии

3
  • 15.01.2022, 12:01
  • 4,822
Самый известный в Европе вундеркинд хочет учиться в Германии

Родители рано обратили внимание на способности своего ребенка.

Лоран Симонс прошел пробный курс и принял участие в разработке сильнейшего лазера в мире для борьбы с раком кишечника. По словам мальчика, теперь он хочет спасать жизни людей. DW собрала интересные факты о вундеркинде.

Уровень IQ - выше 145

Вундеркинд Лоран Симонс к 12 годам закончил университет и получил степень бакалавра. Сейчас он собирается продолжить университетское образование в Германии - в Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана.

За жизнью мальчика уже давно следят СМИ, и его точно можно назвать самым известным вундеркиндом в Европе. Лоран родился в Бельгии. Родители рано обратили внимание на способности своего ребенка. Вместо того, чтобы играть в игрушки, Лоран предпочитал сортировать их.

В четыре года Лоран уже пошел в школу, а в восемь - ее окончил, став одним из самых юных людей с аттестатом зрелости. После летних каникул он приступил к получению высшего образования. Вундеркинд стал изучать электротехнику в Техническом университете Эйдховена в Нидерландах. Уровень IQ мальчика, по оценке исследователей, - выше 145.

Диплом бакалавра с отличием в 11 лет

Лоран мечтал закончить учебу до своего 10-летия. Если бы ему это удалось, он стал бы самым юным человеком в мире с университетским образованием. Но руководство заведения посчитало сроки окончания обучения нереальными. Родители вундеркинда были с этим не согласны. Разрешить спор, возникший незадолго до экзаменационного периода, не удалось, и в итоге мальчик оставил учебу.

Впоследствии он стал изучать физику в Антверпенском университете. В 11 лет Лоран получил диплом бакалавра - "с отличием". На освоение программы ему понадобился всего год вместо предусмотренных трех лет.

"Я хочу спасать жизни"

В Германии вундеркинд прошел пробное обучение и решил, что продолжит изучать ту же специальность по магистерской программе. Мальчик выбрал факультет физики в Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана и в Институте квантовой оптики общества Макса Планка в кампусе Гаршинг.

Вместе с международной командой исследователей Attoworld он работал над сильнейшим лазером в мире в рамках новаторского проекта по борьбе с раком кишечника. Предполагается, что данное изобретение позволит отслеживать мельчайшие следы, которые оставляют опухоли ткани в кровотоке. В конечном итоге такой лазер должен помочь распознавать при анализе образцов крови рак кишечника на ранней стадии. "Я хочу спасать жизни", - поделился планами Лоран.

По словам Лорана, во время стажировки у него не возникло проблем в общении с участниками исследовательской группы - в университете говорят на английском. Знания немецкого Лорану еще предстоит усовершенствовать: "У меня был немецкий язык в школе, но этого недостаточно".

Мюнхенский университет - один из ведущих в Европе

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана признан одним из ведущих университетов в Европе. Он был основан в 1472 году. Университет также считается одним из крупнейших в Германии: на 18-ти факультетах обучается более 50 тысяч человек. Основное здание и другие корпуса университета расположены в Мюнхене.

Институт квантовой оптики общества Макса Планка находится в Гархинге - северо-восточном городе-спутнике Мюнхена. Основные исследовательские направления, которыми занимается это учреждение, - квантовая материя при экстремально низких температурах, основы квантовой оптики, сильные поля и аттосекундная физика, теория квантовой информации, а также высокоточная лазерная спектроскопия водорода и схожих элементов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников