Назван заметный на коже симптом Омикрона
- 15.01.2022, 14:22
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Его уже окрестили «четвертым ключевым признаком» нового штамма COVID-19.
Журналисты британской газеты Daily Express проанализировали данные приложения ZOE COVID Study и назвали симптом омикрон-штамма коронавирусной инфекции, который заметен на коже, сообщает cursorinfo.co.il.
Медики и ученые пришли к выводу, что появление сыпи можно считать одним из таковых.
Отмечается, что ряд пациентов жаловались на разного рода покраснения, причем одних из них при этом беспокоил зуд, в то время как у других отмечались лишь покраснения, без чесотки или болезненных ощущений.
Также уточняется, что сыпь может возникнуть на начальной стадии болезни и закрепиться на долгое время.
В приложении данный симптом уже окрестили «четвертым ключевым признаком» омикрон-штамма COVID-19.
Остальными тремя являются заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.