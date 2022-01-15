В Китае полностью вакцинировано более 85% населения 2 15.01.2022, 20:26

Вакцинированы более 1,22 миллиарда человек.

В Китае полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,22 миллиарда человек, что составляет более 85% населения. Об этом заявил официальный представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн, сообщает «РИА Новости».

«По состоянию на 14 января в Китае в общей сложности было введено 2 928 981 000 доз вакцин от COVID-19, число людей, завершивших полную вакцинацию, составило 1 220 584 000 человек», - сообщил Ми Фэн.

В Китае одобрили для массовой вакцинации четыре препарата разработанные Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (Sinovac), Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов (Sinopharm) и China National Biotech Group (Sinopharm).

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