В Техасе посетителей синагоги взяли в заложники 16.01.2022, 8:36

ФБР провело блестящую операцию по их освобождению.

Утром в воскресенье, 16 января, по европейскому времени злоумышленник, захвативший четырех заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас, отпустил их после многочасовых переговоров с ФБР, передает dw.com.

"Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности", - написал губернатор штата Грег Эббот в твиттере.

Мужчина, которого ряд СМИ идентифицируют как Мохаммеда С. захватил заложников по всей видимости, прямо во время службы. Сама служба транслировалась в Facebook, и на записи, которая позднее была удалена, было слышно, как разгневанный мужчина говорит о религии, неоднократно упоминает свою сестру, ислам и использует ненормативную лексику, уточняет издание Fort Worth Star-Telegram. По словам человека, захватившего синагогу, он не хочет, чтобы кто-то пострадал.

По сведениям телеканала BNO News, преступник был вооружен.

BREAKING: Gunman holding hostages at a synagogue in Colleyville, Texas — BNO News (@BNONews) January 15, 2022

Полиция провела спецоперацию

По данным телеканала ABC, в заложниках оказались четыре человека, в том числе раввин. Кроме того, телеканал утверждал, что преступник заявил о размещении в нескольких местах синагоги взрывных устройств.

По сообщениям ряда СМИ, мужчина требовал освободить пакистанского микробиолога Аафию Сиддики, подозреваемую в связях с "Аль-Каидой" и приговоренную в 2010 году к 86 годам тюрьмы за нападение на сотрудников ФБР и американских военных. Он называл ее "своей сестрой". Имел ли он ввиду кровное родство, или духовное, остается неясным.

Полиция Колливилля в своем Twitter сообщила, что проводит спецоперацию в квартале, где расположена синагога. Все жители ближайших домов эвакуированы и людям рекомендуется находиться вне этого района.

UPDATE 1/15/22, 1:20 PM The situation at the 6100 block of Pleasant Run Road posted about earlier remains ongoing. We ask that you continue to avoid the area. We will continue to provide updates via social media. — Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022

Премьер Израиля: Молимся за безопасность заложников и спасателей

Как написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь правительства США Джен Псаки, президент страны Джо Байден был проинформирован о ситуации с захватом заложников. Он получает последние новости о развитии ситуации от высокопоставленных представителей команды, занимающейся вопросами нацбезопасности", - указала Псаки.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что пристально наблюдает за ситуацией. "Мы молимся за безопасность заложников и спасателей", - подчеркнул глава правительства.

I am closely monitoring the hostage situation taking place in Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas.



We pray for the safety of the hostages and rescuers. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 15, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».