Токаев «обошел» соглашение с Назарбаевым 1 16.01.2022, 9:10

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События в Казахстане дали сигнал другим авторитарным государствам.

Как события в Казахстане повлияют на другие страны Центральной Азии? Что может попросить взамен президент России Путин, направивший войска ОДКБ и оказавший помощь президенту Казахстана Токаеву? Попадут ли под санкции казахстанские элиты, покупающие недвижимость в Великобритании? Западные СМИ на уходящей неделе искали ответы на эти вопросы, сообщает «Радио Азаттык».

«ДОГОВОРЕННОСТЬ МЕЖДУ ТОКАЕВЫМ И НАЗАРБАЕВЫМИ»

Британское издание The Economist анализирует, почему мирные протесты в Казахстане переросли в насилие и беспорядки и как это повлияет на другие страны Центральной Азии. По мнению автора, массовые протесты без лидера использовались связанными с мафией представителями элиты для защиты своих экономических интересов или для свержения Токаева. Научный сотрудник Гарвардского университета Наргис Касенова в комментарии изданию говорит, что «эта ситуация могла быть вызвана ухудшением здоровья Назарбаева».

The Economist обращает внимание на тот факт, что, «несмотря на звучащие со стороны сторонников Токаева обвинения в подстрекательстве к бунту в адрес родственников Назарбаева», сам президент публично не обвинял Назарбаева или его семью в беспорядках. 14 января была опровергнута информация об увольнении Самата Абиша с должности первого заместителя председателя КНБ . Автор предполагает, что, судя по этим действиям, Токаев, возможно, «достиг договоренности с Назарбаевыми» и «престарелому экс-президенту и семье может быть предоставлен иммунитет после ухода из власти» и что «нынешняя двусмысленность и секретность показывают, что история еще не окончена».

Издание пишет, что события в Казахстане встревожили и другие государства Центральной Азии. По словам автора, страны региона внимательно следят за ситуацией в Казахстане. Модернизаторы в Узбекистане опасаются, что события в Казахстане могут привести к выводу, что смена режимов ослабит власть. Дело в том, что Токаев внес существенные изменения в сравнении с режимом: освободил нескольких политзаключенных, отменил смертную казнь, провел выборы сельских акимов. Некоторые считают, что это ослабило власть и привело к беспорядкам.

Еще одна причина, из-за которой страны региона пристально следят за ситуацией в Казахстане, — возвращение России в Казахстан. Однако, как считает автор, Россия никуда не уходила, потому что Москва руководит космодромом Байконур. Россия также контролирует таможенную политику Казахстана через Евразийский экономический союз, а большое число русских на севере страны — незаменимое оправдание Путина для вмешательства в дела страны.

По мнению автора, направление войск ОДКБ в Казахстане открыло перед Путиным еще больше возможностей. Пять лет назад страны Центральной Азии впервые провели саммит стран Центральной Азии без участия России. Тот факт, что Таджикистан и Кыргызстан также направили войска вместе с Россией, свидетельствует о том, что эти страны могут обратиться за помощью к Путину, если появится внутренняя угроза их режиму.

«НАХОДЧИВОСТЬ ТОКАЕВА» И СИГНАЛ ЭЛИТЕ РОССИИ

Старший научный сотрудник Центра Дэвиса по изучению России и Евразии при Гарвардском университете Наргис Касенова в аналитическом материале, опубликованном в газете Washington Post, пишет, что страна не вернется к Москве после отправки войск ОДКБ в Казахстан.

Автор считает, что, направив эти силы, Россия дала понять политической элите и силовым структурам, на какой стороне они должны быть, однако пока не известно, чем обернется эта помощь, отмечает автор.

«В ближайшее время мы увидим, как это повлияет на позицию Казахстана по вопросам, связанным с Россией, в том числе по российско-украинскому конфликту», — пишет Касенова.

По мнению автора, утверждать, что три десятилетия усилий по построению казахской государственности находятся на грани краха, ошибочно. Численность казахов достигла 70 процентов населения, число русскоязычных сокращается, казахский язык занял свое место в обществе как государственный язык и язык культуры.

Автор считает, что об этом свидетельствуют растущее национальное самосознание населения и протест в обществе против ввода войск ОДКБ.

«На протяжении последних 30 лет политика США была направлена на укрепление независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана и сдерживание неоимперских тенденций России. В действиях России и Казахстана есть некоторые аспекты патрон-клиентских отношений. Однако это становится всё более неудобным для Казахстана и его народа», — пишет автор.

Старший научный сотрудник программы по Евразии и России вашингтонского Фонда Карнеги за международный мир, эксперт по Казахстану и Центральной Азии Пол Стронски в своем аналитическом материале в World Politics Review пишет, что Токаев призвал войска ОДКБ из-за недоверия к силовым структурам и для того, чтобы обойти своих противников в режиме.

«Если это действительно так, то это показывает, что Токаев гораздо умнее и находчивее как политик», — говорит он.

По словам Стронски, участие России в оказании помощи Токаеву свидетельствует о заинтересованности Москвы в предотвращении нестабильности в Казахстане. Москва также рассматривает эти беспорядки как возможность усилить свое влияние.

Автор отмечает, что Назарбаев проводил многовекторную внешнюю политику и противился тесной политической интеграции с Россией и другими странами Евразийского союза.

По мнению исследователя, попытки пришедшего на помощь Токаеву Путина усилить свое влияние на Казахстан вызывают беспокойство казахстанского общества, которое боится потерять свой суверенитет и в котором растет чувство национализма.

«Обращение к Москве, как и беспощадное применение силы для подавления беспорядков на улицах Алматы, после столкновений между элитами может подорвать легитимность Токаева», — пишет автор.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИЗЫВАЕТ РАССЛЕДОВАТЬ БОГАТСТВО КАЗАХСТАНСКОЙ ЭЛИТЫ

Один из авторов нового британского закона о санкциях Билл Браудер, в свое время инициировавший принятие «закона Магнитского», призвал британское правительство проверить активы казахстанской элиты. Причина — гибель людей в ходе январских событиях. Об этом пишет британское издание The Guardian.

В 2017 году Браудер стал одним из инициаторов принятия закона, позволяющего Агентству по борьбе с преступностью (NCA) выявлять богатство неизвестного происхождения и преследовать в судебном порядке лиц, грубо нарушающих права человека в соответствии с законом о санкциях 2018 года.

Выступая на заседании британского парламента, организованном дистанционно, Браудер призвал на основании закона о борьбе с коррупцией проверить владеющую недвижимостью в Великобритании казахстанскую элиту за нарушения прав человека. Он раскритиковал Агентство по борьбе с преступностью за недостаточные усилия по блокированию незаконно приобретенного богатства диктаторов, клептократов и их семей.

Член парламента от Лейбористской партии Ходж заявил, что неспособность британского правительства ввести санкции против казахстанской элиты связана с тем, что Агентство по борьбе с преступностью не заморозило активы старшей дочери Назарбаева Дариги Назарбаевой и его внука Нурали Алиева в 2020 году.

Британские издания и исследовательские институты в последнее время много пишут о недвижимости казахстанской элиты в Лондоне. Например, аналитический центр Chatham House опубликовал исследование, в котором говорится, что в период с 1998 по 2002 год правящая элита Казахстана приобрела 35 объектов недвижимости на сумму 530 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании.

Недавно издание The Telegraph сообщило, что младшая дочь экс-президента Алия Назарбаева вывела из Казахстана 300 миллионов долларов и в 2006 году приобрела особняк в лондонском районе Хайгейт за 8,75 миллиона фунтов стерлингов, дом в Дубае за 14 миллионов долларов, самолет Bombardier Challenger за 18 миллионов фунтов стерлингов и 51 процент акций CBH Bank в Швейцарии за 108 миллионов долларов.

РАЗБОГАТЕВШИЕ ПРИ НАЗАРБАЕВЕ И «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОГАТСТВА СТРАНЫ»

«В то время как Назарбаев стал символом постсоветского режима, который безжалостно душил тех, кто говорил правду в стране, правящая группа направила миллиарды за границу и наняла одних из лучших в мире юристов и лоббистов, чтобы показать внешнему миру свою легитимность». Так пишет журналист британского издания The Financial Times Том Берджес в статье, посвященной анализу того, как разбогатели окружение Назарбаева и его родственники в годы его правления.

Статья начинается с напоминания о «Казахгейте», когда казахстанские власти оказались в центре скандала в 1995 году. Джеймс Гиффен, выступавший в роли посредника между правительством Казахстана и добывающими компаниями, включая американскую Mobil, которая вела переговоры о покупке нефтяных месторождений в Казахстане, начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.

«Именно в этот момент казахстанские руководители осознали, что могут заработать деньги, которые позволят им долгие годы удерживать власть, фальсифицировать выборы и осуществлять политические преследования», — пишет автор.

Согласно данным, приведенным в статье, Назарбаев позже был признан конечным владельцем счета в швейцарском банке, когда прокуратура США возбудила дело против Гиффена в 2004 году. Гиффен признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и отделался небольшим штрафом. Назарбаеву тоже повезло.

«Назарбаев был озабочен тем, как поделить природные ресурсы Казахстана без усиления потенциальных соперников во власти. Решением было смириться с доходами людей, у которых не было никакой надежды прийти к власти», — пишет Том Берджес.

В статье говорится, что по этой причине Назарбаев позволил разбогатеть так называемой «евразийской тройке» олигархов.

По оценкам KMPG, 162 человека, или всего 0,001 процента населения, страны владеют 55 процентами богатства Казахстана. По мнению автора, большинство из них имеют родственные или деловые связи с бывшим президентом.

Ссылаясь на недавнее исследование аналитического центра Chatham House, автор пишет, что один из друзей Назарбаева совершенно бесплатно получил долю в медной промышленности, равную 135 миллионам фунтов стерлингов. Автор отмечает, что в годы власти Назарбаева в стране очень разбогатели и его родственники. Состояние его средней дочери Динары Кулибаевой и зятя Тимура Кулибаева оценивается в три миллиарда долларов на каждого.

Ссылаясь на слова бывшего сотрудника разведки в регионе, теперь может начаться перераспределение богатства между немногими оставшимися у власти.

«Однако, несмотря на смену бенефициаров, система, которую Назарбаев выстраивал за 30 лет, вряд ли изменится», — пишет издание.

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