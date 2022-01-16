Симптомы «Омикрона»: когда нужно срочно обратиться в больницу 16.01.2022, 14:35

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Эти явления не возникают при других штаммах.

В США центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) назвал редкие симптомы штамма коронавируса Омикрон, при которых следует как можно быстрее обратиться в больницу. Отмечается, что эти симптомы не возникают при других штаммах.

Об этом сообщает The Mirror, передает РБК.

Как известно, основными симптомами обычного коронавируса являются высокая температура, постоянный кашель и потеря или изменение чувства вкуса или запаха.

Новый вариант Омикрон больше похож на обычную простуду, с симптомами, которые пациенты и врачи часто описывают как «легкие».

Однако CDC заявляет, что люди с Омикроном сообщают о широком спектре симптомов помимо трех основных. К ним относятся и признаки, которые говорят о серьезной угрозе жизни пациента и при которых нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Один из таких симптомов Омикрона проявляется на коже, губах и ногтях — нужно остерегаться бледной, серой или синей кожи в зависимости от оттенка нашей кожи. В CDC предупредили, что это может указывать на низкий уровень кислорода в крови.

Также к опасным признакам Омикрона относится затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, спутанность сознания и неспособность проснуться или бодрствовать.

Все эти признаки CDC охарактеризовал как «предупреждающие знаки», при которых нам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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