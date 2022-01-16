В Украине чтят память киборгов из Донецкого аэропорта 7 16.01.2022, 15:16

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В течение 242 дней украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону.

В Украине сегодня, 16 января, отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта (ДАП), сообщает УНИАН.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР", и продолжались до 22 января 2015 года.

В течение 242 дней украинские военнослужащие и добровольцы держали оборону аэропорта.

Тогда их прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибло 200 бойцов и почти 500 получили ранения.

Благодарность всем украинским военнослужащим, добровольцам, медикам и волонтерам за их стойкость, мужество и отвагу во время обороны аэропорта уже высказали сегодня в Министерстве иностранных дел Украины.

"Они стали символом несокрушимости украинского духа. Киборги выдержали - не выдержал бетон! Вечная память павшим героям и слава всем защитникам Донецкого аэропорта", - отметили в ведомстве.

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