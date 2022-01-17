Австралия разрешила въезд в страну привитым «Спутником V» 2 17.01.2022, 10:41

На однокомпонентную вакцину решение не распространяется.

Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба австралийского Управлении терапевтических товаров (TGA). На однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" решение не распространяется, сообщает "Радио Свобода".

Признание российской вакцины "Спутник V" расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, бизнесменов и представителей спорта, заявили власти страны.

Регулятор сообщил, что недавно получил дополнительную информацию эффективности российского препарата. "Данные свидетельствуют, что две дозы "Спутника V" (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98–100%", — говорится в сообщении TGA.

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