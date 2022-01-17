Резиденцию президента Италии теперь можно посетить онлайн 1 17.01.2022, 10:44

Впервые для гостей открылись в цифровом формате несколько «секретных» комнат резиденции.

Одна из официальных резиденций итальянского президента, Квиринальский дворец, открылась для посещения онлайн. Теперь на платформе Google Arts & Culture можно посмотреть на кабинет президента и познакомиться с историческими залами дворца – например, с наполеоновской гостиной (дворец был выбран Наполеоном в качестве своей императорской резиденции в начале XIX века), пишет «Евро пульс».

Впервые для гостей открылись в цифровом формате несколько «секретных» комнат резиденции. В частности, камерная часовня. Несмотря на то, что в Квиринальский дворец водят пешие экскурсии, часовню ни разу не включали в экскурсионную программу.

Помимо посещения залов, на платформе можно также посмотреть более 60 онлайн-выставок, посвященных истории здания.

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