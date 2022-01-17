«Русский грипп» 1890 года сравнили с коронавирусом 17.01.2022, 13:25

Пандемия позапрошлого столетия может рассказать о вероятной эволюции COVID-19.

Четвертая волна пандемии, как и предыдущие три, характеризуется сухим кашлем, усиливающимся по ночам, сильной головной болью и тем, что медики называют «лихорадочным недомоганием». Заболели премьер-министр и лидер оппозиции, лондонские больницы с трудом справляются с наплывом пациентов, пишет mk.ru.

Может показаться, что это описание последствий заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Но на самом деле речь идет о тяжелой волне «русского гриппа», захлестнувшей Лондон в 1890-х годах. Он получил свое название потому, что первая зарегистрированная вспышка поразила Санкт-Петербург в ноябре 1989 года. Сейчас бы его назвали «бычьим коронавирусом».

Как и в случае с «Омикроном», болезнь протекала легко. Умирали только те, чье здоровье уже было подорвано. В то время как грипп, как правило, становится фатальным для стариков и младенцев. График смертности по возрасту имеет U-образную форму, в случае «русского гриппа» кривая смертности получила J-образную форму, отражающую рост смертности среди людей старше 60 лет. Как подчеркнуло издание The Telegraph, в точности как с коронавирусом.

«Русский грипп», как и ковид, запомнился специалистам сильной усталостью пациентов, неврологическими симптомами, потерей вкуса и обоняния.

Во время первой волны 1889-1890 годов умерли примерно 27 тысяч человек. Во время второй, произошедшей зимой 1891 года, 58 тысяч, во время третьей, грянувшей зимой 1892 года, 25 тысяч смертей. В течение четвертой 1893-1895 годов – не менее 125 тысяч человек. Параллели поразительны. Если «русский грипп» был вызван коронавирусом, что эта пандемия может рассказать о вероятной эволюции COVID-19.

Пандемии предшествовали катастрофические вспышки острозаразного респираторного заболевания крупного рогатого скота. В то время — без холодильников и технологии пастеризации — коров часто держали в городских предместьях. Поэтому возможность межвидовой передачи BCoV или бычьего коронавируса более чем реальна.

Самыми известными жертвами «русского гриппа» стал герцог Кларенс, 28-летний внук королевы Виктории и второй в очереди на престол, который умер от легочных осложнений в январе 1892 года. Эта болезнь унесла писателя Редьярда Киплинга. Его свадьба произошла в самый разгар пандемии. Видимо, там он и заразился.

Если «русский грипп» на самом деле был вызван коронавирусом, опыт позапрошлого столетия не сулит нам ничего хорошего, отметило издание. В 1889-1892 годах было инфицировано 60% населения. Но, очевидно, коллективный иммунитет не был сформирован, что вызвало повторяющиеся волны заболеваний с высокой смертностью.

«Если объединить это с клиническими данными, сходство между «русским гриппом» и COVID-19 поразительно», - отметил эпидемиолог из Университета Восточной Англии Пол Хантер.

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