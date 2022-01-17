Ведущий немецкий вирусолог считает возможным конец пандемии в 2022 году 17.01.2022, 15:17

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Однако важно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию.

Ведущий немецкий вирусолог считает, что Германия уже в 2022 году сможет вернуться к жизни, которая была до пандемии COVID-19. Однако следующей зимой ученый ожидает нового всплеска заболеваемости, сообщает DW.

Руководитель отдела вирусологии берлинской университетской клиники Charité Кристиан Дростен (Christian Drosten) считает, что в течение 2022 года COVID-19 войдет в Германии в эндемическую фазу и можно будет объявить о завершении пандемии. Об этом ученый рассказал изданию Tagesspiegel am Sonntag в воскресенье, 16 января. По его словам, "довольно большая часть этого пути уже пройдена благодаря вакцинации" и теперь страна должна завершить этот путь.

Кристиан Дростен отметил, что популяционный иммунитет против коронавируса у взрослых развивается в "правильном направлении". "Население формирует иммунитет и сохраняет его", - подчеркнул он.

Рано или поздно SARS-CoV-2 инфицируются все

Вирусолог сравнил высококонтагиозный вариант "омикрон", отличающийся более мягким течением заболевания, с "поездом, в который на ходу запрыгивают люди". По его словам, "не существует альтернативы" тому, что рано или поздно все будут заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Однако важно, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию. Дростен отметил, что для Германии, отличающейся большей долей пожилых людей, вакцинация является единственно правильным путем. Естественная иммунизация могла бы привести к слишком большому количеству смертельных исходов.

Дростен также возлагает большие надежды на возможную "живую вакцину". Она может быть сделана в виде спрея, с помощью которого "аттенуированные (искусственно ослабленные. - Ред.) вирусы или их модернизированный вариант" будут впрыскиваться в нос и способствовать выработке иммунитета на слизистой оболочке. "Это было бы гораздо лучшим способом защиты от заражения, следующей вехой", - считает ученый.

Новый рост заболеваемости возможен

По мнению Дростена, Германия уже в 2022 году сможет вернуться к жизни, которая была до пандемии. Однако следующей зимой ученый ожидает нового резкого роста заболеваемости. "Вероятно, нам снова придется носить маски в помещениях, потому что иммунитет вновь немного снизится, и уязвимые слои населения надо будет опять защищать", - отметил он.

При этом ученый отметил, что человечество получило и "некоторые преимущества". Вирус продвинул медицину, объяснил он. "Технология мРНК - это огромный прорыв, в том числе и для борьбы с раком, и для других инфекционных заболеваний", - заявил Дростен.

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