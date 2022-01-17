Названы самые частые симптомы коронавируса у детей 1 17.01.2022, 16:20

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В Беларуси прививку от коронавируса можно сделать детям, начиная с 12 лет.

В Минздраве Беларуси назвали симптомы коронавируса у детей. Наиболее частые из них — лихорадка и кашель, из других — могут наблюдаться миалгия, ринорея, головная боль, тошнота и (или) рвота.

В Минздраве рассказали, что у большинства детей инфекция COVID-19 протекает бессимптомно либо в легкой или среднетяжелой форме и заканчивается выздоровлением в течение одной-двух недель. Тем не менее, возможно также и тяжелое течение инфекции.

Наиболее частые симптомы коронавируса у детей — лихорадка и кашель, из других — могут наблюдаться миалгия — мышечная боль, ринорея — выделения из носа, головная боль, тошнота и (или) рвота, боли в животе, диарея, потеря обоняния или вкуса, одышка.

У детей чаще регистрируются желудочно-кишечные симптомы, конъюнктивит, ларингит и фебрильные судороги. Желудочно-кишечные симптомы могут проявляться без респираторных симптомов. Возможны неспецифические кожные проявления.

Тяжесть течения инфекции COVID-19 у детей зависит от возраста и наличия факторов риска:

- для детей в возрасте до 9 лет характерны более легкие клинические проявления, редко регистрируются одышка и потеря обоняния или вкуса;

- у детей 10 лет и старше проявления могут быть более выраженными и продолжительными;

- у детей первого года жизни обычно наблюдается только повышение температуры с легкими респираторными симптомами, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, включая грипп, а также с общими проявлениями, такими как вялость и отказ от еды.

В Беларуси прививку от коронавируса можно сделать детям, начиная с 12 лет.

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