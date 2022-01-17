В Moderna анонсировали выпуск комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа 17.01.2022, 20:28

Препарат будет доступен к осени следующего года.

Бустерная доза вакцины от американской фармацевтической компании Moderna, действующая одновременно против коронавируса, гриппа и RSV – распространенного респираторного вируса, может быть готова к осени 2023 года.

Об этом 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, написало Politico.

По его словам, комбинированная вакцина позволит людям получить защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, без необходимости делать несколько прививок за один зимний инфекционный сезон.

По оценкам Банселя, препарат будет доступен к осени следующего года "хотя бы в некоторых странах".

Вакцина против гриппа, в которой также используется технология мРНК, летом этого года должна перейти к третьей фазе испытаний, отметил гендиректор Moderna.

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