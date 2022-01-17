В Туркменистане ввели жесткий карантин 17.01.2022, 21:27

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Закрыты рынки и ТЦ, между регионами ограничено движение.

В Туркменистане, где власти продолжают настаивать на том, что в стране коронавируса нет, вновь ввели жесткий карантин. Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода.

Первыми о введенных ограничениях узнали жители Ашхабада. 15 января в столице закрыли вещевые рынки, торговые центры, театры, концертные залы, рестораны, парикмахерские и другие предприятия сферы обслуживания. Работают только продовольственные магазины.

"Для меня это стало неожиданностью. Например, в культурно-развлекательном центре "Парахат" по улице Махтумкули за день до этого провели торжество по случаю свадьбы, а в субботу утром он уже был закрыт. В субботу там должно было пройти еще одно свадебное торжество. Один из работников сказал, что распоряжение о закрытии они получили только утром, когда пришли на работу", – рассказал житель Ашхабада.

Аналогичные ограничения ввели и в других регионах страны: Балканской, Лебапской и Марыйской областях.

Житель Марыйской области рассказал, что им ограничили въезд и выезд из области. "У нас и так последние десять дней было усиление и всех проверяли. Теперь заново ввели карантин. Люди между собой обсуждают, что карантин просто предлог, а на самом деле власти боятся возможного бунта", – предполагает он.

Turkmen.news 15 января опубликовало копию предполагаемого решения Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней, где указаны ограничения, состоящие из 23 пунктов. Кроме того, в соответствии с этим документом жителям приграничных регионов до 1 февраля предписано ограничить въезд и выезд в областные центры, другие районы и области. С 15 января по 1 февраля также сокращено количество регулярных авиарейсов из Ашхабада в административные центры регионов и обратно до одного в день.

Независимые СМИ пишут, что COVID-19 в стране есть давно, от него умерло немало людей. Туркменская служба Радио Свобода в октябре со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения сообщала, что с начала эпидемии в 2020 году в Туркменистане от коронавируса умерли более 25 тысяч человек.

Правитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ранее на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге в Ашхабаде еще раз заявил о полном отсутствии коронавируса в стране. По его утверждениям, в Туркменистане вакцинированы "более 70% населения".

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