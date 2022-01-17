Регионы России готовят к локдаунам из-за «омикрона» 17.01.2022, 21:44

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Рост заболеваемости Covid-19 в РФ достиг максимума с декабря.

Российские регионы могут ввести локдауны из-за резкого роста заболеваемости Covid-19, которая в целом по стране достигла максимума с декабря, а в Москве - с конца октября.

Хотя общефедеральные меры не планируются, на уровне регионов возможны ограничения в случае резкого роста нагрузки на систему здравоохранения, сообщили «Интерфаксу» два информированных источника.

«Заболеваемость коронавирусом растет и довольно резко», - констатирует один из собеседников агентства. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в стране зафиксировано 30726 случаев Covid-19 - почти вдвое больше, чем неделей ранее.

В Москве суточная заболеваемость поднялась до 7529 случаев, что в 2,7 раза выше показателя недельной давности.

Математическое моделирование показывает, что в столице к концу недели число заболевших приблизиться к 10 тысячам в сутки, а через неделю вырастет до 20 тысяч, говорит источник «Интерфакса». Жесткие меры в городе, по его словам, возможны, если число госпитализаций достигнет 2 тысяч в день. Пока этот показатель далек от критического: за минувшие сутки в больницы с Соvid-19 попали 736 москвичей.

В Санкт-Петербурге, под данными оперштаба, заболеваемость утроилась за неделю (4132 случая за последние сутки). Нижегородская область зафиксировала рост в 6,5 раза в период с 9 по 16 января, после чего показатель заболеваемости неожиданно стабилизировался (743 в пятницу, 740 в субботу, 736 в воскресенье), а затем резко упал (до 304 случаев в понедельник).

Рост в Свердловской области составил 44% за неделю, в Самарской - 61%, в Ростовской - 52%.

Первым шагом субъектов может стать продление школьных каникул, которое власти считают эффективной мерой, позволяющей прервать цепочки передачи вируса от детей к взрослым. «В случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки регионы смогут принять соответствующие решения», - сообщил источник «Интерфакса».

При неблагоприятном сценарии «омикрон»-волны Россия может выйти на 100 тысяч заболевших в день, предупредила на прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 12 января заявил, что ограничительные меры в столице возможны, если система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой.

«Пока об этом говорить преждевременно», - добавил Ефимов.

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