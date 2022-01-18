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Стало известно, как долго штамм «Омикрон» живет на разных поверхностях

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  • 18.01.2022, 8:36
  • 8,156
Стало известно, как долго штамм «Омикрон» живет на разных поверхностях

Исследования проводились на металлических, пластиковых, керамических поверхностях и в дистиллированной воде.

Специалисты НЦ «Вектор» Роспотребнадзора выяснили, как долго может жить «омикрон» на разных поверхностях, сообщает medikforum.ru.

Исследования «живучести» частицы вируса проводились на металлических, пластиковых, керамических поверхностях и в дистиллированной воде. Отмечается, что внешние условия были одинаковы для всех образцов: температура 26-28ОС и влажность 30-40%.

«Оказалось, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться меньше чем через 24 часа», — говорится в сообщении.

Эксперты также отметили, что в целом скорость снижения инфекционности новой мутации не отличалась от более ранних вариантов вируса. Таким образом, исследование подтвердило эффективность дезсредств для обеззараживания помещений и профилактики распространения вируса.


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