Симптомы «омикрона»: чем он отличается от «дельты» и других штаммов 18.01.2022, 10:29

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иллюстрация Elkin/dw

Медики создали мобильное приложение, которое собирает информацию у сотен тысяч пациентов из Великобритании.

С распространением «омикрона» врачи обратили внимание, что его симптомы отличаются от симптомов, характерных для предыдущих штаммов, пишет издание Business Insider. Изучив данные мобильного приложения, в котором инфицированные делятся симптомами вируса, исследователи пришли к выводу, что у заболевших новым штаммом чаще наблюдаются легкие симптомы (боль в горле, чихание и насморк), а прежние характерные признаки ковида — температура, кашель, потеря вкуса или обоняния — стали менее выраженными.

«Простудные» симптомы

«Наиболее частые симптомы „омикрона“ действительно очень похожи на простуду — особенно у вакцинированных», — говорит доктор Клэр Стивс, участница исследования Zoe COVID Symptom Study, основанного на данных мобильного приложения, которое собирает информацию у сотен тысяч пациентов из Великобритании.

Это приложение — совместный проект ученых из госпиталя Массачусетса, Гарвардской школы общественного здравоохранения, медицинского факультета Стэнфорда и Королевского колледжа Лондона с компанией Zoe, занимающейся составлением персональных программ питания. Зарегистрировавшиеся в приложении пользователи фиксируют в нем признаки своего заболевания, и из этих данных видно, как изменилось течение болезни — особенно от предыдущего штамма «дельта» к нынешнему «омикрону».

Чаще всего среди симптомов пациенты с выявленным за последние несколько недель ковидом называли насморк, головную боль, усталость, чихание и боль в горле. Кроме того, 44% пациентов из заразившихся в последнее время сообщают о постоянном кашле, а 29% — о жаре.

Как протекает болезнь

У многих болезнь начиналась с болей в горле и при глотании. «Это очень характерный симптом. Это не похоже на легкое першение — пациенты говорят, что у них саднит горло», — замечает доктор Хорхе Морено из Йельской школы медицины. По его словам, боль в горле часто сочеталась с заложенностью носовых пазух и головной болью, а через пару дней к этим симптомам добавлялся кашель. Однако, как говорит Морено, у вакцинированных «не так много респираторных (дыхательных) симптомов».

А вот потеря обоняния, характерная для предыдущих штаммов, встречалась среди заболевших «омикроном» относительно редко — этот симптом отметили менее 20% пациентов в Великобритании. В марте, до того, как была обнаружена «дельта» и стали широко доступны вакцины, о потере обоняния сообщали 60% взрослых британцев в возрасте от 16 до 65 лет. В июне, когда «дельта» уже доминировала в стране, потеря обоняния была шестым наиболее распространенным симптомом среди полностью вакцинированных.

В то же время, как отмечает Морено, среди пациентов с «омикроном» стала более выраженной общая усталость. «Я видел гораздо больше людей, которые сообщали об усталости как об одном из своих основных симптомов. В том числе молодые люди, которые обычно лучше справляются с подобным. Им нужен отдых, они больше спят», — сказал он.

Легкое течение у привитых

Приложение, данные которого легли в основу исследования, не дифференцировало результаты в зависимости от наличия у пациентов прививки. Между тем, сейчас во многих странах вакцинация может сильно влиять на итоговые результаты таких исследований (например, в Великобритании около 70% населения получили как минимум две дозы вакцины, свидетельствуют данные ресурса Ourworldindata). Доктор Морено, наблюдавший в своей клинике в Коннектикуте приток пациентов с ковидом, говорит, что большинство из них были вакцинированы — и у них наблюдались более легкие и относительно непродолжительные симптомы. Легче болезнь протекала у сделавших бустерную прививку — они к тому же быстрее восстанавливались после заболевания.

«Невакцинированные проходят более долгий и сложный путь. А у ревакцинированных во многих случаях болезнь напоминает старую добрую простуду с симптомами гайморита и болью в горле», — говорит доктор Морено. По его словам, до прихода «омикрона» пациенты с ковидом чувствовали себя плохо от 10 до 14 дней. Но в последнее время для некоторых больных сроки заболевания сократились: пациенты с бустерной прививкой начали сообщать о более коротком течении болезни, чем те, кто получил меньше доз или не вакцинировался вообще. «У людей с бустером тонус восстанавливается в течение пяти-семи дней после появления симптомов», — говорит Морено.

Ярослав Ашихмин также замечает, что привитые переносят заболевание сравнительно легче, чем непривитые, и, по его словам, сталкиваются только с кратковременным повышением температуры и ознобом, который может длиться несколько часов или сутки.

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