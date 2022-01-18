The Guardian прогнозирует, насколько реально достичь коллективного иммунитета к COVID-19 18.01.2022, 15:32

Доступ к вакцинам, маски и тесты на коронавирус помогут реализовать тяжелый переход от пандемии к «эндемии».

В мае 2020 года ученые прогнозировали, что многие регионы мира могут никогда не достичь порога коллективного иммунитета к COVID-19 – точки, когда достаточное количество людей имеет иммунитет к вирусу и распространение болезни начинает замедляться. Проблема остается актуальной и сегодня, даже когда вакцины стали доступны во многих странах и часть людей получили иммунитет с помощью вакцинации, ревакцинации или после того, как переболели, пишет zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Порог коллективного иммунитета часто неправильно понимали как универсальную цель, которую важно реализовать в начале пандемии. Но порог всегда был изменчивым: он зависит от того, насколько активно передается вирус, и от поведенческих и иммунологических особенностей популяции, в которой он распространяется.

К примеру, если вирус высокотрансмиссивный, он способен быстрее инфицировать людей, в таком случае большей части населения понадобится иммунитет, чтобы остановить его распространение. И наоборот, если вирус медленнее передается или население не очень мобильное, меньше людей должны получить иммунитет, чтобы замедлить распространение болезни. В каждом случае порог коллективного иммунитета будет разным.

«Оригинальный» штамм вируса Sars-CoV-2 имел порог коллективного иммунитета, который оценивался в 60-75%. Но новые и более трансмиссивные варианты, такие как Delta или Omicron, вероятно, имеют порог коллективного иммунитета более 80-90% – и это предполагает, что каждый, кто был вакцинирован или ранее инфицирован полностью защищен от будущей инфекции.

На самом деле, для Omicron имеющаяся иммунная защита гораздо ниже, хотя защита от тяжелого течения заболевания все еще считается высокой. Но даже если 90% населения будут вакцинированы, вряд ли распространение Omicron остановится.

Изменения в поведении людей, такие как ношение масок, удаленная работа и социальная дистанция могут замедлить распространение вируса. Но поскольку карантинные меры будут то усиливаться, то ослабляться в разных популяциях, передача вируса снова ускорится, повышая порог коллективного иммунитета. В то же время социальное неравенство может усугубить непропорциональные последствия, которые коронавирус уже принес для некоторых сообществ.

В прошлом году ученые предположили, что мир приближался к порогу коллективного иммунитета благодаря сочетанию вакцинации и получению антител после инфицирования. Но спустя год после начала вакцинации от COVID-19 все еще наблюдаются масштабные всплески заболеваемости во многих регионах, включая страны, где иммунитет населения и показатели вакцинации на достаточно высоком уровне. Новые варианты Delta и Omicron вызвали всплески заболеваемости из-за их быстрого распространения и способности частично избегать иммунитета, что делает большую часть людей снова уязвимыми к вирусу.

Такие тенденции подчеркивают, что люди могут и не добиться порога коллективного иммунитета, несмотря на успех вакцинации. В то же время нельзя просто смириться с постоянными вспышками заболеваемости.

Сейчас мир оказался на грани тяжелого перехода от пандемии к «эндемии COVID-19». Ученые Дженни Лавин и ее коллеги прогнозируют: как и другие коронавирусы, которые сейчас вызывают обычную простуду у людей, COVID-19 в конечном счете перейдет в легкую инфекцию, которая продолжит циркулировать среди населения, но без тяжелого течения болезни, поскольку люди будут подвергаться воздействию вируса в раннем возрасте и получать иммунитет. Другими словами, коронавирус станет эндемичным.

Как только COVID-19 станет эндемичным, иммунитет, блокирующий инфекцию, быстро уменьшится, поэтому вирус все еще будет легко распространяться, но защита от тяжелого течения заболевания будет длиться дольше, что приведет к переходу вируса в младшие возрастные группы. Случаи тяжелого течения заболевания, которые в первую очередь поражают взрослых без иммунитета, скорее всего, уменьшатся.

Однако мир еще не на этом этапе. Ученые говорят, что карантинные меры по замедлению распространения вируса все еще необходимы при переходе к эндемии для избежания огромного всплеска госпитализаций и смертей. Вакцинация и периодическое усиление карантинных ограничений важны для избежания худших последствий при переходе к эндемии.

Важно помнить, что формирование коллективного иммунитета в популяции приносит пользу каждому, даже когда порог иммунитета не достигнут. Случаи тяжелого течения заболевания резко уменьшаются, сохраняя ресурсы системы здравоохранения. Когда вакцинированные люди инфицируются, они могут передавать вирус в течение более короткого периода и имеют «низкую вирусную нагрузку» в организме, что уменьшает дальнейшее распространение болезни. Когда вакцинированные люди контактируют друг с другом, шансы заразиться и передать вирус уменьшаются.

Неконтролируемое распространение COVID-19 в невакцинированных регионах все еще может привести к появлению новых вариантов вируса, которые продолжат вызывать тяжелое течение заболевания. Пока Omicron чаще вызывает относительно более легкое течение болезни, чем предыдущие штаммы вируса – и конкуренция между вариантами (например, Omicron опережает Delta во многих регионах) может сработать на пользу людей. Но даже более мягкие варианты вируса все еще могут перегрузить больницы. Быстрая вакцинация, особенно стран, которые столкнулись с вакцинным неравенством, а также борьба с дезинформацией, остаются одними из наиболее эффективных способов замедлить появление новых вариантов вируса.

Можно подготовиться к «эндемичному COVID-19» уже сейчас, улучшив доступ к вакцинам, маскам и тестам. Важно инвестировать в исследование эффективных методов лечения, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни и обеспечить социальную поддержку для людей, борющихся с долгосрочными последствиями COVID-19. Также важно укрепить инфраструктуру здравоохранения, чтобы предотвратить будущие пандемии, установить правила для более безопасной рабочей среды. COVID-19 не исчезнет, но с ним можно справиться с помощью умеренной политики и коллективных действий, резюмирует издание.

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