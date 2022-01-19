В ICAO рассказали, как в Минске захватили борт Ryanair 4 19.01.2022, 8:06

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Сообщение о бомбе было намеренно ложным.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске после получения намеренно ложного сообщения о минировании лайнера. Об этом говорится в отчете организации, который был опубликован на профильном авиационном ресурсе Aviation Herald.

«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Беларуси и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным, — говорится в разосланном ICAO отчете.

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