«Врач сказал, могу и без маски ходить» 19.01.2022, 11:19

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Минчанина выписали из больницы без самоизоляции, несмотря на контакт с COVID-19.

Пока минчанин лежал в одной из столичных больниц, в его отделении другие пациенты заболели COVID-19. У некоторых начали выявлять инфекцию, но сам мужчина получал отрицательные результаты тестов, а когда подошло время окончания лечения, его выписали, не отправив на самоизоляцию. Собеседник не понимает, действительно ли он неопасен для окружающих, хотя был в контакте с людьми, у которых подтвержден коронавирус. Журналисты zerkalo.io узнали подробности истории и попросили медика прокомментировать эту ситуацию.

Минчанин Олег (имя изменено по его просьбе) еще пару дней назад лежал в неврологическом отделении одной из столичных больниц. Мужчина рассказывает, что под конец прошлой недели в его палату положили двоих людей, похожих на бездомных, а после этого, по его словам, по отделению стал «гулять ковид».

— В соседней палате подтвердили коронавирус, поэтому врачи взяли и у нас мазки. Через несколько дней сказали, что у трех человек из шести в нашей палате — положительные тесты. В метре от меня лежал 70-летний мужчина, он тоже заболел, его сразу с пневмонией отправили в другую больницу. А остальных двоих (у них пневмонию обследования не показали) выписали на самоизоляцию домой, хотя они еще не долечили свои заболевания, — рассказывает Олег. — Я еще спросил: а какой «ковид»? Не знаю, в шутку это было сказано или всерьез, но мне ответили, что [штамм] «омикрон».

Отделение сразу закрыли на карантин, вспоминает Олег, пациентов никуда не выпускали. Но закончилась изоляция, говорит, очень быстро — уже на следующий день. Вот так мужчина описывает меры по предотвращению распространения инфекции:

— В палату пришла сестра-хозяйка, собрала простынь и наволочку, подняла матрасы на кроватях, где лежали заболевшие люди, опрыскала из пульверизатора с каким-то, видимо, дезинфектором — вот и все. Никто там никого не ограничивает в перемещениях — кто куда хочет, туда и идет. С утра на второй день пациентам уже можно было выходить из отделения на улицу покурить, никто никому не делал замечания.

Сколько еще человек заболело в отделении, Олег не знает — говорит, что тесты делали всем, но от медперсонала узнать результаты не удавалось: «Эта тема — табу. Даже если спрашиваешь — могут развернуться и уйти. А вот пациенты обсуждали все достаточно бурно».

У самого минчанина был отрицательный результат ПЦР-теста и экспресс-теста на антиген. Как так получилось, мужчина не понимает. Как и того, что его выписали, а больничный или требование о самоизоляции, несмотря на то, что в его палате были заболевшие коронавирусом, не дали — сразу пришлось выходить на работу.

— Неофициально врач мне сказала, что у меня иммунитет — я не болею и не могу быть переносчиком. Но это же не какое-то заключение — просто слова. Врач сказал, что даже по отделению могу без маски ходить. Согласитесь: такая ситуация возмутила бы любого! — говорит собеседник.

Может ли человек не заразиться, будучи в одной палате с больным?

Мы спросили бывшего завотделением реанимации Витебской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира Мартова, может ли человек, будучи долгое время в одном помещении с больным COVID-19, не заболеть или не быть переносчиком инфекции. Медик пояснил: есть вероятность, что человек в такой ситуации может и не заразиться, но лишь на эту вероятность полагаться не стоит.

— Этот человек был в контакте [с зараженными], это доказано, — поясняет эксперт. — Если у него нет признаков респираторной инфекции, возможно, он не успел подхватить COVID-19. Конечно, хорошо бы его изолировать (как это дели в первую волну, когда просто перестраховывались), чтобы он действительно не «всполыхнул» через 2−3 дня и не заразил людей в своем окружении. Раньше это называлось контактами первого уровня, и за ними следили. Но, если не ставить задачу контроля за инфекцией, делать вид, что ничего не происходит — ну, в общем-то, кто об этом узнает? Может, конечно, ничего страшного и не случится. Но не надо полагаться на авось — надо применять правила эпидемиологии и локализовать инфекцию. Что плохого, если бы этого человека отправили понаблюдать за собой на пару дней? В этой ситуации даже те, у кого нет медицинских знаний, понимают, что что-то не так.

Также, отмечает медик, в отделение, где выявили очаг заболеваемости коронавирусом, должны перестать поступать новые пациенты.

— Вот выявили этот очаг, «разбросали» пациентов, что правильно и сделали в этой больнице, — и хорошо бы сделать паузу, провести обработку, — говорит Мартов. — Еще интересно, что в отделении делали тесты, ведь во многих больницах этого нет — люди заболевают, и никто об этом не знает. Почему в мире огромное количество зараженных? Потому что делаются тесты. Если их не делать, и выявленных случаев будет меньше.

А как насчет «разрешения» врача ходить без маски?

— Человек должен сам делать выводы, что подобные решения ему и его здоровью не на пользу, и принимать решение поберечься. Я бы на его месте остерегся пока идти к пожилым родителям, друзьям. И плохо, если ему об этом не сказали, потому что он может представлять опасность, тем более, если речь зашла про «омикрон». А почему нет? Этот штамм есть в Беларуси. Тогда еще выше риск заразиться, перенести бессимптомно. Вариантов много, но мы всегда должны предполагать худшее. Вот представьте: человек обратился в больницу, врачи обсудили его диагнозы, решили, что он может поправиться сам, и разошлись. Так же никто не делает! Специалисты предполагают, какие возможны худшие варианты, решают, как их предотвратить, тогда человек выздоравливает и выживает. А делать вид, что само пройдет, — тогда зачем это все? — задается вопросом Владимир Мартов.

Напомним, с 22 декабря 2021 года в Беларуси перестали изолировать контактов первого и второго уровней — на самоизоляцию стали отправлять только пациентов, у которых подтверждена инфекция COVID-19.

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