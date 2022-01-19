Стало известно, когда в Минске планируют открыть новый мост на Немиге 7 19.01.2022, 13:24

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Получится ли?

О ходе строительстванового путепровода взамен обрушившегося на Немиге рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин.

«Как и было озвучено, 10 февраля планируется запуск движения по новому мостовому сооружению. Все к этому и идет. Каких-то проблем на объекте нет, работы ведутся круглосуточно, причем при необходимости привлекаются всевозможные специалисты и техника. […] Очень оперативно реагируем на необходимость в специализированной технике, каких-то бригад, простоев не возникает», — сказал Владимир Латушкин.

Он также заверил, что если раньше на каких-то стройках могли уйти день-два на поиск, к примеру, 100-тонного крана, то сегодня вся необходимая техника предоставляется оперативно именно на этот первоочередной объект.

Напомним, ночью 8 января поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске, в результате происшествия никто не пострадал.

10 января Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 305 УК (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст. 428 УК (служебная халатность). По первой статье виновным грозит до трех лет лишения свободы, по второй — до шести.

В соответствии с поручением председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, было решено полностью разобрать мост, который был построен 60 лет назад, и возвести новый — в течение месяца. Ранее директор Горремавтодора Денис Глинский сообщал, что автомобили по новому мосту поедут через «несколько месяцев». Такие же сроки называл и заместитель Кухарева Александр Дорохович.

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