Медики назвали лекарства, которые нужно срочно пить при «Омикроне» 9 19.01.2022, 14:11

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Также необходимо измерять температуру тела как минимум три раза в день.

При первых признаках заражения штаммом коронавируса «омикрон» необходимо выполнить определенные действия. Об этом заявила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина, передает ТАСС.

В первую очередь нужно выпивать около 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела 3 раза в день, а также принимать жаропонижающие препараты.

Если температура 38 и выше держится более 3 дней, нужно вызвать врача, отметила специалист.

По словам инфекциониста, чтобы облегчить боль в горле, можно принимать антимикробные и противовоспалительные препараты, а для устранения заложенности носа — промывать его раствором на морской воде.

При этом Сметанина не исключила возможное использование противовирусных лекарств.

Ранее рекомендации по лечению первых симптомов омикрона дал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он напомнил, что основные симптомы этого штамма коронавируса — боль в горле и мышцах, слабость и утомляемость, повышенная температура, сухой кашель, головная боль и насморк.

При обнаружении у себя таких признаков специалист рекомендовал оставаться дома. Жаропонижающие лекарства следует пить только при температуре выше 38 градусов, подчеркнул Тяжельников.

По словам врача, антибиотики против COVID-19 не работают. Вместо них он посоветовал пить противовирусные и противовоспалительные препараты.

Также при первых симптомах омикрона специалист порекомендовал использовать капли от насморка, полоскать горло и промывать нос солевым раствором.