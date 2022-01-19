У безумных советов Лукашенко по лечению COVID-19 нашелся последователь в РФ 3 19.01.2022, 14:40

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Николай Карцев

Им оказался депутат от КПРФ.

Белорусы хорошо помнят безумные советы Лукашенко по лечению COVID-19. Диктатор призывал бороться с вирусом "водкой, трактором, баней".

Как оказалось, у него появился последователь в России. Депутат Курской областной Думы, член КПРФ Николай Карцев прошел в красную зону ковидария без маски. Чтобы защититься от вируса депутат взял с собой чеснок, сало и самогон. Так избранник отреагировал на предложение зампредседателя думы посетить больницу и самому посмотреть на мучения больных коронавирусом. Ранее Карцев, как и многие другие коммунисты, выступал с критикой введения QR-кодов.

"Я заходил в красную зону без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. Принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели", — заявил депутат в интервью изданию "Курские известия".

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