закрыть
19 января 2022, среда, 15:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У безумных советов Лукашенко по лечению COVID-19 нашелся последователь в РФ

3
  • 19.01.2022, 14:40
  • 5,598
У безумных советов Лукашенко по лечению COVID-19 нашелся последователь в РФ
Николай Карцев

Им оказался депутат от КПРФ.

Белорусы хорошо помнят безумные советы Лукашенко по лечению COVID-19. Диктатор призывал бороться с вирусом "водкой, трактором, баней".

Как оказалось, у него появился последователь в России. Депутат Курской областной Думы, член КПРФ Николай Карцев прошел в красную зону ковидария без маски. Чтобы защититься от вируса депутат взял с собой чеснок, сало и самогон. Так избранник отреагировал на предложение зампредседателя думы посетить больницу и самому посмотреть на мучения больных коронавирусом. Ранее Карцев, как и многие другие коммунисты, выступал с критикой введения QR-кодов.

"Я заходил в красную зону без маски, на первом этаже, где тяжелобольные. Принес лекарство от коронавируса: сало, чеснок, банку меда, хрен, ну и банку самогона. И потом, все четверо, кто лежал в этой палате, выздоровели", — заявил депутат в интервью изданию "Курские известия".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников
Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип