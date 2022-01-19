Сторонники Порошенко пришли к офису Зеленского 18 19.01.2022, 17:29

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На площади собралось несколько тысяч человек.

В Киеве сегодня, 19 января, после суда, который отпустил под личное обязательство Петра Порошенко, его сторонники прошли колонной до здания Офиса украинского президента, передает korrespondent.net.

Полиция пропустила участников акции к зданию Офиса президента, их никто не досматривал. В настоящее время возле здания ОП функционирует новогодняя локация, на которой находятся дети.

Колонна остановилась у ворот перед ОП, чтобы не подвергать опасности детей на новогодней локации. Митинг они провели, отойдя ко входу на Банковую.

Ранее суд в Киеве избрал в отношении бывшего украинского президента Петра Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Порошенко обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Кроме того, экс-главе государства Украины надо будет посещать правоохранительные органы по первому требованию в рамках дела о государственной измене.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен. Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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