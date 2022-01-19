Консульский отдел посольства Беларуси в РФ ограничил прием
- 19.01.2022, 19:00
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Прием ограничен из-за Covid-19.
Консульский отдел посольства РФ в Беларуси сообщает об изменениях в графике работы.
С 20 января по 1 февраля прием по консульским вопросам будет ограничен для обеспечения безопасности работников в связи с пандемией коронавируса.
Прием по следующим вопросам будет сохранен:
выдача свидетельств на возвращение в Республику Беларусь;
выдача готовых документов;
выдача дипломатических и служебных виз;
выдача виз иностранным гражданам, следующим в Беларусь в связи со смертью или тяжелой болезнью близких родственников.