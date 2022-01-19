В Киеве обстреляли офис редакции интернет-издания «Гордон» 4 19.01.2022, 21:04

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Полиция начала уголовное производство по факту обстрела редакции.

Неизвестные обстреляли здание редакции интернет-издания «Гордон», сообщил его основатель Дмитрий Гордон в опубликованном на YouTube видеообращении.

«Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания «Гордон» было обстреляно», — сообщил он. Гордон добавил, что сотрудники редакции уже вызвали на место полицию. После этого он подошел к окну, расположенному у входа в здание, и показал повреждение в стекле, которое якобы является пулевым отверстием.

Журналист выразил уверенность, что преступление скоро раскроют, так как все происходящее перед входом фиксируют камеры, часть из которых расположена на стоящем через дорогу общежитии. По словам источников в Службе безопасности Украины (СБУ), на которых сослался Гордон, общежитие принадлежит самой СБУ. Офис издания расположен на Щекавицкой улице.

Гордон высказал мнение, что стрелку «стоит поперек горла» свобода слова на Украине и борьба за нее. Он связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по факту обстрела редакции издания.

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