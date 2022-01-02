Глава ВОЗ: Пандемия COVID закончится в 2022 году, но при одном условии 2 2.01.2022, 11:18

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2021 год стал переломным.

В мире люди получили более 8,5 миллиарда доз вакцин, а ученые и медики разработали новые способы лечения коронавируса. Благодаря этому удалось снизить смертность от от COVID-19. На 2022 год ВОЗ поставил цель — вакцинировать от коронавируса больше 70% населения мира, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, подводя итоги ушедшего года.

2021 год стал переломным в борьбе с COVID-19. Вакцинация и разработанные новые методы лечения позволили спасти миллионы жизней.

— Но узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами подрывают соблюдение принципа справедливости. Это создало идеальные условия для появления варианта омикрон, — заявил глава ВОЗ, подчеркнув, что миллионы людей все еще не имеют доступа как к вакцинации от COVID-19, так и к лечению других инфекционных (и не только) заболеваний.

Продолжительное нарушение справедливости повышает риски новых мутаций коронавируса, которые невозможно ни предсказать, ни предотвратить, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. Положить конец пандемии, по его мнению, возможно при справедливом распределении вакцин в мире.

— Сейчас, когда мы вступаем в третий год этой пандемии, я уверен, что это будет год, в котором мы покончим с ней, но только если мы сделаем это вместе, — продолжил глава ВОЗ. — Для этого нам необходимо, чтобы все страны работали сообща для достижения глобальной цели вакцинации 70% населения всех стран к середине 2022 года. Нужно, чтобы правительства продолжали использовать целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, включая тестирование, секвенирование (изучение изменений генетической структуры вируса — Прим. Zerkalo.io.) и представление информации о вариантах вируса всеми странами, не опасаясь каких-либо мер порицания.

В 2022 году страны начнут обсуждение глобального соглашения по борьбе с пандемией в целях усиления механизмов управления, финансирования, а также систем и инструментов по предупреждению эпидемий и пандемий, обеспечению готовности к ним, выявлению и оперативному реагированию.

Но COVID-19 — это не единственная угроза здоровью людей во всем мире в 2022 году, продолжил глава ВОЗ. Он напомнил про первую в мире противомалярийную вакцину, благодаря которой появилась возможность избежать десятки тысяч смертей ежегодно, и выразил надежду на победу над полиомиелитом. В 2021-м было зарегистрировано только 5 случаев этого заболевания в двух оставшихся эндемичных странах.

— Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что, когда здоровье находится под угрозой, под угрозой находится все. Страны должны инвестировать средства в укрепление системы первичной медико-санитарной помощи в качестве основы для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, — подчеркнул глава ВОЗ.

Одним из достижений 2021 года Тедрос Аданом Гебрейесус считает отсутствие новых вспышек лихорадок Эбола и Марбурга, новые меры по противодействию возможным эпидемиям, снижение числа курильщиков в мире.

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