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Медики рассказали, у кого чаще всего коронавирус протекает бессимптомно

  • 2.01.2022, 13:10
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Медики рассказали, у кого чаще всего коронавирус протекает бессимптомно

Специалисты из Пекинского университета провели масштабное исследование.

Ученые из Пекинского университета провели масштабное исследование и выяснили, что бессимптомное течение коронавируса может быть более распространенным, чем считалось раньше.

Исследование было опубликована на JAMA Network Open.

Эксперты провели масштабный метаанализ 95 исследований, которые проводились в Европе, Северной Америке, а также в странах Азии. Совокупно в них приняли участие 30 миллионов человек.

Как оказалось, около сорока процентов переболели коронавирусом бессимптомно. Особенно часто такую форму болезни переносили беременные женщины, любители путешествий самолетами, а также те, кто предпочитает отдыхать в круизах. Так, среди этих группы около 50 процентов человек перенесли COVID-19 бессимптомно.

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