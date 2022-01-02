Ученый из Греции рассчитал время окончания пандемии коронавируса 1 2.01.2022, 18:02

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В своих прогнозах он ссылается на математическую модель развития очередной волны пандемии.

Волна коронавируса «Омикрон» спадет к 20 февраля и станет последней. Об этом профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис рассказал порталу Voria.

В своих прогнозах ученый ссылается на математическую модель развития очередной волны пандемии.

Тенденция роста новых случаев коронавируса будет продолжаться до 20–22 января, а средний за неделю уровень достигнет 66 тыс. случаев инфицирования, предположил Сарияннис.

«Таким образом, 20 февраля, через месяц после пика волны «Омикрона», уже завершится ее спад. Тогда среднее еженедельное количество случаев инфицирования будет составлять 3,5–4 тыс. случаев», — добавил он.

По мнению ученого, после этого волна коронавируса начнет спадать, а большая часть жителей Греции будет иметь иммунитет к инфекции.

При этом он добавил, что если пандемия и закончится, то в обществе «не должна преобладать логика самодовольства, что все легко переболеют и все закончится».

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