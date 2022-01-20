Врачи назвали три симптома «Омикрона», требующие неотложной помощи 3 20.01.2022, 8:47

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Многие лекарственные препараты при этом могут дать неожиданные побочные эффекты.

Врач Александр Мясников объяснил, когда при заражении Омикроном нужна медицинская помощь, пишет MedikForum.ru.

По словам доктора Мясникова, возникновение трех симптомов при заражении Омикроном может говорить о том, что человеку требует медицинская помощь. Врач назвал следующие предупреждающие признаки проблемы.

Одышка, возникающая при самом небольшом физическом усилии или даже в покое, во время отдыха.

Стойкая температура, превышающая 38 градусов.

Сниженная насыщенность кислородом крови (ниже 94 на пульсоксиметре).

Врач Мясников напомнил, что многие лекарственные препараты, которые продаются в аптеках, дают «кучу побочных эффектов», а также призвал не использовать при самостоятельном лечении ковида антибиотики, гормональные, кроворазжижающие средства. Для снятия жара медик считает уместным прием парацетамола, но при небольшом увеличении температуры ее лучше не сбивать вообще.

«При частой температуре выше 38 градусов при омикроне нужно обратиться к врачу», - подчеркнул Александр Мясников.

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