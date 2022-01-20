Лукашенко подтвердил, что разносил COVID-19

Лукашенко подтвердил, что разносил COVID-1912
- 20.01.2022, 13:00
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И наврал про пневмонию.
Лукашенко подтвердил, что переболел COVID-19. На этот раз, как заявил диктатор, это был штамм «Омикрон»:
— Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали.
Примечательно, что ранее диктатор заявил, что у него именно ковидная пневмония. С этим многие связывали его осипший голос. Когда соврал узурпатор — сегодня или неделю назад — не понятно.
Также получается, что заразившийся коронавирусом Лукашенко не ушел на самоизоляцию, а продолжил разносить вирус. Вчера стало известно, что COVID-19 заразился митрополит Вениамин, который находился рядом с больным диктатором.