Команда Навального показала, как на самом деле дворец Путина выглядит изнутри 20.01.2022, 14:16

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Опубликованы реальные фото интерьеров.

Команда Алексея Навального в годовщину публикации самого известного своего расследования - о так называемом дворце Путина под Геленджиком - опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены реальные интерьеры этого дворца.

В фильме о дворце, который на Youtube посмотрели более 100 млн человек, интерьеры здания были показаны в виде 3D-визуализаций. Это вызвало сомнения части комментаторов в том, что интерьеры действительно таковы, как утверждали расследователи.

"Сегодня мы расставим все точки над i. Развеем любые сомнения по поводу того, существует дворец или нет. Как он выглядит — изнутри, снаружи. Что там есть и что там было. Мы покажем вам сотни настоящих фотографий" - говорится в новой публикации команды Навального.

Я, когда увидела эти фотографии, испытала, наверное, самый широкий спектр эмоций из возможных. Сначала шок. Ты видишь своими глазами то, что представлял в деталях. И вот оно перед тобой. Реальное. Существует. pic.twitter.com/SLg3LUfi9j — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 20, 2022

Большинство фотографий интерьеров похоже на опубликованные ранее визуализации. Различаются они в деталях - как отмечают расследователи, в реальности позолоты и других украшений было даже больше, чем в планах.

Откуда у расследователей фотографии и как они могут доказать их подлинность - не уточняется. Утверждается, что фото "прислали со стройки". По всей видимости, речь идет о фотографиях прежних лет, поскольку к моменту выхода фильма Навального в январе прошлого года все интереры "дворца" были демонтированы, и в помещении шел ремонт.

Фильм о "дворце" вышел спустя несколько дней после ареста оппозиционера. Реакцией на арест и выход расследования стали массовые протесты во многих городах России. На них власти ответили преследованием соратников Навального, структуры которого были объявлены экстремистскими и запрещены. Авторы расследования сейчас находятся за границей.

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