Кого Лукашенко мог заразить COVID-19 8 20.01.2022, 17:56

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Список внушительный.

Сегодня, 20 января, Александр Лукашенко заявил, что вновь переболел коронавирусом — на этот раз штаммом «омикрон» COVID-19, и всю болезнь перенес на ногах. При этом за последние две недели у него было 11 встреч, и ни на одной он не был замечен в маске. Сайт zerkalo.io посмотрел, с кем встречался Лукашенко за последние две недели и были ли жалобы на здоровье у этих людей.

На совещании 6 января Лукашенко обсуждал историческую политику, которую он планирует проводить в 2022 году. Кроме него в совещании, судя по фото, принимали участие 25 человек, сидевших за столом, и еще две девушки сидели за отдельным столом. Мы смогли узнать Наталью Кочанову, Игоря Луцкого, Владимира Андрейченко и Вадима Гигина.

На следующий день, 7 января, Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем зажег рождественскую свечу в минском храме Преподобных Оптинских старцев. Там его встретил митрополит Вениамин. В храме также присутствовали воспитанники воскресной школы прихода храма, прихожане.

С митрополитом Вениамином Лукашенко пересекался и 11 января, на вручениии премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства и «Беларускi спартыўны Алiмп». Тогда голос у Лукашенко был очень хриплый, а некоторые слова давались с трудом из-за одышки. Среди присутствовавших на церемонии в защитных масках были считанные единицы, а судя по вместимости дворца Республики, в зрительном зале было около двух с половиной тысяч человек.

В тот день рядом с Лукашенко кроме митрополита Вениамина находились служители церкви, деятели искусства и культуры, спортсмены и другие. Всего на сцене было около 25 гостей, каждого из которых Лукашенко награждал лично.

Рабочее совещание с руководством Совета Министров Лукашенко провел 13 января. На фотографиях рядом с ним сидят Наталья Кочанова, Роман Головченко, Владимир Андрейченко, Дмитрий Крутой. Всего за столом находилось 18 человек.

На следующий день, 14 января, состоялся большой прием в честь старого Нового года. На нем Лукашенко снова вручал награды — среди гостей были глава ЦИК в 1996—2021 годах Лидия Ермошина, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин, пропагандист RT Константин Придыбайло, сотрудница ЗАО «Столичное телевидение» Ксения Худолей, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Игорь Бокий. Всего Лукашенко наградил лично около 30 человек.

Очередная рабочая встреча прошла 17 января — на ней Лукашенко заслушал доклад о замысле совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России. Присутствовало шесть военных — в их числе Александр Вольфович, Виктор Гулевич, Павел Муравейко и заместитель министра обороны Андрей Жук.

На следующий день, 18 января, состоялось совещание по вопросам изменения Конституции. На нем, судя по фото, присутствовало 38 человек, включая Лукашенко. Ближе всего к нему сидели Наталья Кочанова, Игорь Сергеенко, Владимир Андрейченко, чуть подальше — Юрий Воскресенский, Вадим Гигин и Игорь Марзалюк.

В тот же день Александр Лукашенко лично встретился с Натальей Кочановой.

Очередная встреча прошла сегодня — Лукашенко встретился с губернатором Республики Тыва России Владиславом Ховалыгом. Из белорусских чиновников на ней были Петр Пархомчик, Владимир Караник и Игорь Брыло.

Из всех людей, с которыми встречался Александр Лукашенко за последние две недели (а их было как минимум около 60 человек), официально известно только о болезни митрополита Вениамина.

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