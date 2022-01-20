«Стихи Быкова» и «Скорина в Питере»: Часть 2 3 Наталья Василевич

20.01.2022, 19:29

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Лукашенко продолжает плодить абсурдные фейки.

Выступая перед прихожанами минского храма св. Оптинских старцев в день Рождества, Лукашенко, по сообщению своей пресс-службы «высказался в том числе по ряду актуальных вопросов в жизни страны, о событиях в регионе и мире».

Церковный вопрос в соседней Украине был затронут в контексте геополитическом — сохранения суверенитета в «тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями» Россией, Казахстаном и Украиной. И если в Казахстане Лукашенко видит себя занимающимся прекращением «братоубийственной войны» и налаживанием мира посредством «миротворческих сил» ОДКБ, то Украине он собрался помочь в сфере религиозной политики, не упомянув, однако, какие миротворческие силы он собирается применять:

«Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести — автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей».

Сам по себе данный абзац полон противоречий и напоминает уровнем владения матчастью «стихи Быкова» и «Скорину в Питере». Сначала Лукашенко говорит, что в Украине уже произошел трудно преодолеваемый раскол «по религиозным направлениям», то есть автокефалия, которую «и нам хотели в 2020 году преподнести», но «мы этого избежали». А дальше продолжает уже в будущем времени и в сослагательном наклонении: «я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей».

Что именно повторилось и у каких соседей? Если речь об Украине, то что там не должно повториться? Уже произошедший в ней же раскол «по религиозным направлениям», которого «мы избежали»? Еще одна автокефалия? Если имеются в виду другие «соседи», то кого из них от автокефалии собирается спасать Лукашенко? Польшу? Так там православная церковь еще с двадцатых годов прошлого века автокефальная. Может быть, Россию? Но и там церковь автокефальная уже как минимум с 16 века.

Да и саму Беларусь от «автокефалии» он спас разве что от воображаемой, существующей только в головах пропагандистов ради нагнетания моральной паники в узкой среде православных, формированию в их глазах своего героического образа защитника веры и церкви. Придумывать несуществующие угрозы, а потом их побеждать — это очень удобная стратегия, так как для победы не нужно прилагать никаких усилий, зато сохранение статус-кво можно приписать себе в заслуги. Единственное, что в фантастических версиях сложнее придерживаться легенды — отсюда и получаются все нестыковки. Точно так же, как сейчас он предотвращает автокефалию, в прошлом мае руководитель Беларуси спасал город Вильнюс от воображаемого теракта, который угрожали совершить «солдаты ХАМАС», взорвав самолет Ryanair. Вместо письма от Ahmed-а Yurlanov-а, пропагандистам приходится откапывать в каких-то кэшах непонятные тексты, придавая им аутентичность приклеиванием фотографии Светланы Тихановской.

Уровень правдоподобности фейков вполне сравнимый. Причем, из-за того, что фактуры не хватает, пропагандистам приходится идти на прямой подог и фальсификацию.

Фейк с автокефалией запускается пропагандой с завидной регулярностью, причем не только белорусской. В статье «Сигнальная кнопка белорусской автокефалии» рассматривается целый ряд подобных информационных поводов и устанавливаются причины, почему несуществующая угроза становится для пропаганды такой удобной.

Постоянные вбросы темы автокефалии вызывают обоснованную тревогу. Ведь если режим говорит про какую-то угрозу, это значит, что кого-то собираются арестовывать, обыскивать, преследовать или каким-то образом ограничивать. Так угроза ХАМАС возникла, чтобы оправдать посадку самолёта Ryanair и захватить в заложники журналиста Романа Протасевича. Угроза коронавируса привлекается властями, когда нужно ограничить возможность посещения адвокатом в тюрьме, присутствие наблюдателей на участках и выезд граждан за границу. Угрозу реабилитации нацизма запускают, чтобы запретить символы протеста — бело-красно-белый флаг и гимн «Магутны Божа». Угроза экстремизма раскручивают, чтобы была возможность посадить любого человека за комментарий или перепост.

Поскольку реального движения за автокефалию в Беларуси нет, то нет и очевидной группы, которая могла бы подвергнуться целенаправленному преследованию. Однако нужно отметить, что во-первых, среди верующих и в обществе в целом действительно растет недовольство иерархией Белорусской Православной Церкви в связи с текущим политическим кризисом, а уровень доверия к БПЦ снижается катастрофическими темпами, такую динамику фиксируют различные социологические исследования. Во-вторых, среди верующих и священнослужителей Белорусской Православной Церкви действительно достаточно высокий процент недовольных существующим режимом и уровнем насилия и беззакония в стране, и не только недовольных, но и открыто об этом заявивших. Несмотря на то, что к движению за автокефалию это не имеет никакого отношения, тем не менее, именно на таких людей и навешивается дополнительный ярлык, позволяющий подстраховаться.

Преследование таких священников уже идет полным ходом и в достаточно массовом порядке — в квартиры священников вваливаются с обысками, их вызывают на допросы в КГБ или к местным идеологам, им угрожают, заводят уголовные дела и берут подписки о неразглашении, чтобы информация о преследованиях не вышла наружу. Потому что в ином случае вместо желанного для режима образа себя как «защитника истинной веры» может закрепиться образ «гонителя церкви».

Наталья Василевич, isans.org

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