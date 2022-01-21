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В столице Турции украли мост

  • 21.01.2022, 8:23
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В столице Турции украли мост

Местные жители считали, что переправа демонтирована по решению властей.

В Анкаре группа мужчин разобрала и сдала на металлолом 500-метровый мост. Они задержаны. Об этом информировало издание Daily Sabah (перевод — korrespondent.net ).

По его данным, украденное сооружение было построено в 1936 году. Мостом перестали пользоваться около 40 лет назад, когда он был поврежден во время наводнения. Тогда власти построили новую переправу.

Почти две недели назад несколько человек при помощи спецтехники (бульдозеры и грузовики) четыре дня демонтировали старый мост, оставив только бетонный фундамент. Таким образом злоумышленники получили около 70 тонн металла, который успешно продали.

Пропажу моста заметили правоохранители, патрулировавшие участок. При этом местные жители считали, что переправа демонтирована по решению властей.

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