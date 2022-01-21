Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип

21.01.2022, 8:39

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Товары, произведенные белорусскими узниками, продают на Запад

Недавно я зашла на сайт департамента исполнения наказаний – нужны были контакты одного из его областных управлений. Сначала мне показалось, что я неправильно набрала адрес сайта и попала куда-то в интернет-магазин. Но это был именно он, официальный сайт департамента исполнения наказаний МВД Беларуси. Только вот информации, нужной родственникам и друзьям заключенных, на этом сайте нет. Зато есть товары.

Собственно, сайт ДИН теперь так и функционирует – как интернет-магазин. Главная страница сразу же настойчиво предлагает товары, произведенные руками заключенных. Товаров – изобилие, от лучины и опилок до спорткомплексов и беседок. Есть английская версия для привлечения инвесторов и покупателей из-за границы. На двух языках ДИН рассказывает про двадцать собственных деревообрабатывающих предприятий, на модернизацию которых несколько лет назад был потрачено полмиллиона евро, про металлообрабатывающие и швейные предприятия, предлагает выпуск любых товаров по заказу клиента и красным шрифтом, чтобы никто случайно не пропустил, призывает к сотрудничеству: «Сотрудничая с нами, вы приобретаете стабильных, надежных и долговременных партнеров».

«Может, это теперь так в постсоветских тоталитарных государствах принято?» - наивно подумала я и зашла на всякий случай на сайт российской ФСИН. Ничего подобного: там – адреса колоний, имена и телефоны начальников, приемные дни и часы, инструкции для родственников по переводу денег заключенным и еще много очень важной для них информации. А у нас – ни одного слова собственно о заключенных, о системе исполнения наказаний, ни единой фамилии, никаких приемных дней и адресов для обращений граждан. Вообще ничего, кроме каталога товаров и адресов магазинов, которые этими товарами торгуют.

Впрочем, не только на внутренний рынок ориентируется управление белорусских лагерей. Почитав государственные медиа, я с удивлением выяснила, что, оказывается, продукцию, производимую белорусскими заключенными, охотно покупают не только Китай и Египет, но и Польша, Латвия, Литва, Великобритания, Франция, Венгрия. На Запад идут пиломатериалы, мебельные щиты и мебель из массива. Результаты рабского труда белорусов с удовольствием демонстрируют на международных выставках. Например, два года назад в Познани на мебельной выставке дельцы из ДИН охотно позировали на фоне кованых цветочных подставок и всевозможных козеток и банкеток. И пока белорусы требуют санкций против промышленных гигантов, Европа тихо покупает плоды принудительного неоплачиваемого труда заключенных.

Ничего нового в этом, кстати, нет. Еще в конце двадцатых годов главным коммерческим подрядчиком в СССР было ОГПУ. Тогда в Мурманске должны были строить угольную пристань – вдалеке от траловой базы, чтобы угольная пыль не проникала на рыбные склады, где хранились запасы для экспорта в Великобританию. Самым неожиданным для треста стало коммерческое предложение ОГПУ: те заявили, что берутся строить пристань и возьмут за это на десять процентов меньше от самой низкой цены, предложенной строительными конторами. Потом были подряды на строительство жилья и дорог, экспортные лесозаготовки, рыбный промысел. Кстати, в 1931 году ОГПУ стало единственным советским поставщиком семги на британский рынок. А еще оно охотно «барыжило» продажей специалистов. Поскольку в лагерях высококлассных специалистов было гораздо больше, чем на воле, их просто на некоторое время продавали – научным институтам, лабораториям, конструкторским бюро и университетам. Зек получал 10 процентов зарплаты, остальное забирало ОГПУ. Но зек все равно был счастлив, что хотя бы непродолжительное время мог работать по специальности, а не на лесоповале.

Что в белорусской части ГУЛАГа изменилось почти за сотню лет? Ничего. Разве что специалистов теперь не продают, потому что и кардиохирург, и экономист, и микробиолог должны производить опилки – так лучше перевоспитаются. А в остальном все то же самое: рабский труд за скудную пайку и активная торговля плодами этого труда, в том числе на экспорт. Энкавэдэшники нашего времени тоже чувствуют себя успешными коммерсантами и даже собственный сайт превратили в интернет-магазин. В их распоряжении – больше тридцати тысяч человек, работающих принудительно и фактически бесплатно. Грех не процветать при таком раскладе. И зачем им публиковать свои фамилии и должности на сайте? Еще внесут в санкционные списки, а у них программа деловых поездок по Европе на годы вперед расписана. Так что родственникам заключенных предлагается разве что покупка топливной лучины, а немногие номера телефонов, которые есть на сайте, - исключительно для оптовых закупок.

Вообще покупка товаров, произведенных под принуждением, в демократических странах всегда была делом весьма сомнительным с точки зрения морали. Бывали в недавней истории громкие скандалы с участием крупных компаний, когда IKEA и H&M отказывались покупать туркменский хлопок из-за использования детского труда на плантациях. Даже в тридцатые НКВД вынуждено было отказаться от прибыльных экспортных лесозаготовок, когда в западной прессе начали писать о политических узниках. Так вот, сейчас ситуация в Беларуси – все равно что в тридцатые годы. Количество политзаключенных таково, что любая цветочная подставка или табуретка, которую купят в Европе, окажется сделанной не просто под принуждением, но еще и невиновным человеком. Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто принимает ДИНовские коммерческие делегации в Европе и подписывает с ними контракты, об этом наконец задумались.

И, конечно, давайте никогда ничего не будем покупать из того, что так щедро предлагают нам каратели. Нельзя поддерживать отечественного производителя, рекламируемого на сайте ДИН: этот производитель сидит сейчас за решеткой только потому, что был свободным и отважным.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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