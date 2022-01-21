Политолог: Токаев попал в зависимость от Путина, но иначе, чем Лукашенко 2 21.01.2022, 9:04

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фото: ТАСС

Начавшаяся недавно в Казахстане история еще не закончена.

После окончания протестов президент Токаев укрепляет свой авторитарный режим и не собирается проводить реформы, но начавшаяся недавно в Казахстане история еще не закончена.

Такое мнение в интервью «Филину» высказал казахстанский политолог Димаш Альжанов.

– На днях было опубликовано видеообращение Назарбаева, который публично согласился с полнотой власти Токаева. Тем временем Назарбаева законодательно лишили пожизненного председательства в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. Как следует трактовать эти факты? Назарбаев и его клан окончательно прощаются с властью?

– Казахстанскую политику можно разделить на формальное содержание и неформальное. В первом случае мы говорим об официальных должностях, во втором – о взаимоотношениях между людьми, которые формируют группы влияния или, как вы выразились, кланы.

С формальной точки зрения, Назарбаев постепенно уходит в тень. Но это не означает, что он полностью лишится своего влияния на ближайшее время. Также открыт вопрос относительно собственности, которой владеют члены его семьи.

– Как следует воспринимать ныне происходящее в Казахстане: это начало неких демократических процессов или всего лишь смена одного авторитарного правителя другим?

– Конечно, это смена одного авторитарного правителя на другого. В случае с Токаевым и Назарбаевым произошло своего рода соглашение. Высокий уровень протестов в Казахстане и их насильственное подавление со стороны правительства предполагают, что для стабилизации режима необходимо, чтобы Назарбаев и члены его семьи ушли из власти.

Думаю, передача поста главы Совета Безопасности Токаеву была осуществлена взамен на гарантии для Назарбаева о том, что он не будет преследоваться.

Все формальные посты передаются от Назарбаева Токаеву, но сможет ли последний консолидировать власть в своих руках в ближайшее время – вопрос все еще открытый. Поскольку кроме того, что он формально занимает важнейшие посты, нужно еще сформировать неформальные связи с другими группами, чего в предыдущий период у Токаева не было.

Правда, в отличие от Назарбаева Токаев получает уже готовую авторитарную архитектуру – с большими полномочиями президента, слабым парламентом и слабой судебной властью, которая подконтрольна президенту. Естественно, Токаеву будет намного легче, чем в свое время было Назарбаеву.

С другой стороны, мы имеем общество, которое настроено протестно, которое со временем начнет понимать, что система не изменилась.

Что Токаев вместо того, чтобы проводить реформы, проводит законы, которые укрепляют его положение. Требования, которые выдвигались в обществе и со стороны протестующих, полностью игнорируются.

Поэтому протестные настроения не исчезнут. Начавшаяся недавно история еще не закончена.

– Токаеву почти 70 лет. Неужели он надеется выстроить свой персоналистский режим?

– Безусловно. Ради этого и был расстрел протестующих. В этом вопросе никаких сомнений быть не должно. О реформах не было сказано ни слова.

Токаев не собирается отказываться от предоставившейся ему возможности. Он не опирается на общество. Первым человеком, к которому президент Казахстана обратился во время протестов за помощью, был Владимир Путин.

После подавления протестов властям нужно придумать историю, почему нужно было стрелять и вводить иностранные войска. Одним из объяснений называется «террористическая атака».

Террористами сейчас делают людей, которых задержали и пытают.

– Если в Казахстане остаются протестные настроения, возможны ли в ближайшие годы новые протесты или политические потрясения в другой форме?

– Пока не будут проведены серьезные политические реформы, не будет усилена роль парламента, местных советов, не будет введена выборность местных исполнительных органов власти (глав областей и мэров крупных городов), уровень протестных настроений не будет снижаться.

Поскольку прежняя политическая система сохранена, то останутся ее следствия в виде коррупции и неэффективного госуправления.

Думаю, в ближайшем будущем окружение Токаева будет озабочено переделом собственности, связанной с семьей первого президента и его детьми. Даже если передел не коснется собственности лично Назарбаева, по всей видимости, передел коснется оставшейся в Казахстане собственности его детей.

В фокусе внимания людей во власти, к сожалению, не требования со стороны общества, а усиление своих экономических позиций.

– Как вы оцениваете роль России и ее союзников по ОДКБ в произошедших событиях? Есть мнение, что Токаев смог развести Путина и Лукашенко на смещение Назарбаева, их старинного коллеги.

– Думаю, было очевидно, что в прежней форме режим во главе с Назарбаевым стабилизировать уже невозможно. Рокировка была необходима. Возможно, для Путина это самый лучший вариант: он получает достаточно слабого автократа, который при возникновении кризиса первым делом обратился к военным соседнего государства.

Поэтому, думаю в этой истории все стороны – Токаев и Путин с союзниками по ОДКБ – получили свои дивиденды.

Мы видим, что Россия старается поддерживать и сохранять лояльные себе авторитарные режимы на постсоветском пространстве. Первой была Беларусь, теперь Казахстан.

– Какой будет внешняя политика Токаева? Он более пророссийский или менее пророссийский, чем Назарбаев?

– Думаю, с учетом того, какую услугу с подавлением протестов Токаеву оказала Россия, он находится в долгу перед Путиным. Соответственно, пространства для маневра у Токаева будет меньше, чем у Назарбаева.

– Правитель Беларуси полностью зависим от одной внешней силы – России. Власти Казахстана теперь в таком же положении?

– Думаю, ситуация существенно отличается. В случае с Беларусью поддержка России намного сильнее: в том числе в экономическом и финансовом отношении. Казахстан пока не находится в такой стадии зависимости от России. Скорее всего, та дистанция, которая сформировалась между властями Казахстана и РФ после оказанной Путиным услуги, не будет дальше сокращаться.

Казахстан выстраивает достаточно стабильные отношения с Китаем. Правда, КНР пока стоит в стороне, если говорить о политической и военной поддержке режиму Токаева.

Если каким-то образом все же удастся поднять вопрос о расследовании диспропорционального применения летального оружия для подавления протестов, то возможна внешнеполитическая изоляция режима Токаева. Но этот вопрос пока открыт.

Режим Токаева пытается представить картину протестов в виде террористической атаки и попытки незаконно захватить власть, чтобы возложить ответственность за кровопролитие на других. Как вы знаете, козлом отпущения стал приближенный к Назарбаеву глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов.

Но он не мог действовать в одиночку, поскольку не являлся независимой фигурой: Масимов – этнический уйгур, он не мог предпринимать некие действия и рассчитывать, что общество его поддержит.

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