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Франция вслед за Великобританией отменила ряд коронавирусных ограничений

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  • 21.01.2022, 10:21
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Франция вслед за Великобританией отменила ряд коронавирусных ограничений
иллюстрационное фото Reuters

В стране начал действовать «план Кастекса».

Франция со второго февраля отменит обязательное ношение масок на открытом воздухе. Об этом, как передает Le Monde, заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Власти отменят лимит на количество участников культурных и спортивных мероприятий, перестанет быть обязательным требование о переводе сотрудников в режим удаленной работы на три дня в неделю.

Согласно плану Кастекса, еще через две недели — с 16 февраля — разрешат работать дискотекам, которые были закрыты на протяжении 16 месяцев. Кроме того, власти позволят владельцам баров продавать еду и напитки посетителям, которые готовы есть стоя. Будет снят и запрет на продажу еды в кинотеатрах и стадионах.

Уже со следующей недели во Франции заработают вакцинные пропуска: они заменят действующий сейчас Рass sanitaire. Получить такой пропуск можно будет только после вакцинации. Новый документ нужен будет для похода в рестораны, на развлекательные мероприятия и поездок в междугороднем транспорте. По ПЦР-тесту пропуск получить будет нельзя.

Ранее ряд коронавирусных ограничений сняла и Великобритания. Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что со следующей недели будут отменены обязательное предъявление COVID-сертификатов, требование носить маски в общественных местах, а также рекомендации по возвращению сотрудников на удаленную работу.

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