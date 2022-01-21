В России зафиксировали почти 50 тысяч зараженных COVID за сутки 3 21.01.2022, 14:12

В Москве за одни сутки число заражений коронавирусом выросло почти на 40%.

За последние сутки в России выявлено 49 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Это новый максимум с начала пандемии, до сих пор худшим днем считалось 6 ноября 2021 года, когда было объявлено о выявлении 41 335 больных, пишет РБК.

Выход пандемии на новый пик обеспечил скачок заражаемости в Москве. За минувшие сутки в столице выявлено 15 987 больных COVID-19, что почти на 40% больше, чем днем ранее (было 11 557) и вдвое больше, чем в понедельник (7529). Уровень заболеваемости в Москве стремительно растет с начала года и бьет абсолютный рекорд второй день подряд.

В Санкт-Петербурге число заражений COVID-19 впервые в истории превысило 5 тыс. в сутки, за последний день здесь выявили 5922 больных, что примерно в четыре раза больше, чем две недели назад.

Кроме того, в число лидеров по заражаемости вошли следующие регионы:

Московская область — 4424;

Нижегородская область — 1116;

Якутия — 859;

Воронежская область — 785;

Самарская область — 779;

Краснодарский край — 776.

Быстрый рост заболеваемости в Москве и России в целом связывают с распространением нового, более заразного штамма вызывающего COVID коронавируса SARS-CoV-2 («омикрон»). По данным федерального оперативного штаба, «омикрон» выявлен уже в 55 регионах страны.

В больницы Москвы за последние сутки с COVID-19 попали 1064 человека, что заметно выше прежнего (днем ранее было 930, неделю назад — 767). В то же время московский оперативный штаб отметил, что на фоне роста заболеваемости доля госпитализаций за сутки снизилась до 6,7%. В целом по России за сутки было госпитализировано с «ковидом» 9136 человек, что на 0,34% меньше, чем днем ранее (было 9167).

За те же сутки в России, по данным федерального оперативного штаба, от COVID-19 умерли 692 человека, с начала пандемии — 324 752 человека. Росстат только по ноябрь текущего года насчитал более 625 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

Больше всего смертей от COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве (72) и Санкт-Петербурге (45). При этом смертность от коронавируса в крупнейших городах России остается намного ниже пиков лета 2021 года: так, 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID, днем позже худший с начала пандемии результат был зафиксирован в Петербурге — 119 смертей.

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