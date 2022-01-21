Восемь простых способов защитить ребенка от COVID, которые не соблюдает почти ни одна мама 2 21.01.2022, 15:45

3,248

Врач назвала самые эффективные методы.

Родители, получив эту информацию, могут "расслабиться и получать удовольствие" или все же попытаться защитить свое чадо от встречи с "короной" и ее крайне неприятными последствиями. Или по крайней мере сделать ее менее болезненной, пишет smartpress.by.

Эти правила, по сути, знает каждый родитель. Только мало кто их соблюдает. Недосуг, лень, не хватает времени и сил… Как рассказала Смартпресс врач-нутрициолог, педиатр, много лет проработавшая в РНПЦ "Мать и дитя" Наталья Шабанова, есть восемь правил, соблюдение которых поможет минимизировать риски ребенка и проживающих с ним взрослых при встрече с коронавирусом.

Защитные маски

Иногда нам кажется, что они нужны только взрослым. Однако на самом деле дети не менее подвержены заражению, чем взрослые. Да, они могут переносить "заразу" легче, но заразившись ей в торговом центре в дни распродаж или в общественном транспорте, принесут ее домой, и передадут вирус проживающим с ним взрослым. Те, в свою очередь, могут быть отягощены хроническими заболеваниями и не просто тяжело переболеют, но и получат самые неприятные последствия до конца жизни. И пусть родители не всегда могут влиять на эпидемиологические мероприятия, проводимые государством, Минздравом или администрацией школ, самостоятельно они тоже могут сделать многое. К слову, маска должна быть одноразовой, а не многоразовой – это тоже важно.

Режим дня

Он очень важен и взрослым и детям, но детям особенно. Это и режим активности, и режим сна – достаточного и в определенное время.

Прогулки

Свежий воздух и прогулки на улице детям очень важны. И как бы не было "лень" и не хотелось пересидеть холодное время года дома, заботясь о здоровье детей стоит гулять с ними часто и много.

Закаливание

Это и традиционные водные процедуры, и воздушные ванны, и прогулки, и многое другое. Важно: если вы ранее никогда не тренировали иммунитет ребенка таким образом, стоит закаливать ребенка постепенно, а не окунать его в прорубь в первом порыве ЗОЖа.

Физическая активность

Любая физкультура и спорт развивают физическое состояние организма и поддерживают его защитные функции – это аксиома.

Питание

То, как питается ребенок ежедневно (а не только в период болезни), очень сильно сказывается и на его иммунитете, и на его поведении. Овощи, белок, больше воды и меньше фастфуда и сладостей.

Дополнительные обследования

У детей, как и у взрослых, есть свои "слабые" места. У кого-то это зрение, у других – нервная система или лор-органы. Зная те проблемы, которые чаще всего возникают или могут возникнуть у вашего ребенка, чаще обследуйте его профильно, чтобы оказать поддержку наиболее слабым органам и системам или вовремя "словить" начало заболевания.

Витамины и БАДы

Сегодня бывает очень сложно получить все необходимые питательные вещества из пищи. А ребенку, с его растущим организмом, и формированием всех систем, нехватка того или иного элемента может быть особенно болезненной. Что делать? "Запитывать" детей дополнительно необходимыми для роста, развития и здоровья микроэлементами и полезными веществами: витамином С и фолиевой кислотой, железом и селеном, йодом и цинком, лецитином и витамином Д, омегой и комплексными добавками. В разные годы потребность в этих и других элементах разная. Правильно составленный план их употребления – самостоятельно, с педиатром или с нутрициологом - поможет ребенку гораздо легче переносить встречи с заразами, которые готовит ему жизнь.

Самое важное - нельзя начинать оздоравливать ребенка всеми способами только в тот момент, когда он заболевает. Просто делайте это, каждый день, а не только в период пандемий, гиподинамий и массовых заблуждений "оно как грипп, само пройдет". Одно пройдёт, другое придёт, а иммунитет всегда будет с вашим чадом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».