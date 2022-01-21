Больной Лукашенко перечислил, кого он мог заразить коронавирусом 3 21.01.2022, 15:53

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В их числе — спецподразделение военных.

Во время поездки в Брестскую область Лукашенко рассказал, какие мероприятия он посещал, болея коронавирусом.

В первую очередь, как передает БелТА, он назвал вернувшийся из Казахстана военный контингент ОДКБ: "Мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих "детей" — 250 человек, которых я послал в неизведанное".

Также больной коронавирусом Лукашенко посетил вручение премии "За духовное возрождение" (после этого появились слухи о болезни митрополита Вениамина), службу в церкви на Рождество и др.

"Прием на Старый Новый год — я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не почтить, не наградить? Был ряд мероприятий, которые без президента быть не могли", — заявил он.

О том, что он переболел штаммом омикрон, Лукашенко высказался на днях. По его мнению, заразиться он мог на тренировке с хоккеистами, которые вернулись из ОАЭ и вскоре у них обнаружили коронавирус.

Ранее Лукашенко заявлял, что над ледовой площадкой вирусов не видно.

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