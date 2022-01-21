В Беларусь из Китая доставили 3 миллиона доз вакцины Vero Cell 1 21.01.2022, 16:40

Такая большая партия прибыла к нам впервые.

В Беларусь прибыл рейс из Китая, который доставил в нашу страну 3 миллиона доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) компании Sinopharm. Половину доз закупил Минздрав, вторую половину — Китай передал Беларуси в качестве безвозмездной помощи.

Как сообщает Минздрав, такая большая партия вакцины прибыла в Беларусь впервые.

Самолет Ил-76 авиакомпании Ruby Star уже приземлился в Национальном аэропорту Минск. 1,5 млн доз закупил у Китая Минздрав Беларуси, и еще 1,5 млн — китайская сторона передала Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи. Также из Китая доставлены 1,5 млн шприцев.

Именно китайской вакциной Verо Cell начали прививать детей в возрасте 12−17 лет против COVID-19.

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